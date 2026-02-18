इस Bar में ग्राहकों की नब्ज देखकर तैयार होती है ड्रिंक, जड़ी-बूटियों से बनती है वाइन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शंघाई में युवा तनावग्रस्त लोगों के लिए पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर आधारित "पंक वेलनेस" बार खुल रहे हैं. यहां नाड़ी जांच के बाद जड़ी-बूटियों से ड्रिंक तैयार की जाती है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Feb 2026 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

एक व्यस्त शहर में, जहां युवा लंबे समय तक काम करते हैं और लगातार दबाव का सामना करते हैं, वहां पर एक नया प्रकार का बार कुछ अलग ही अनुभव लोगों को दे रहा है. चीन के शंघाई में अब ग्राहक ऐसा ड्रिंक मंगा सकते हैं, जिसकी शुरुआत पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति के आधार पर स्वास्थ्य जांच से होती है. यह जानकारी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दी है.

पोस्ट में बताया गया है कि शंघाई के एक मंद रोशनी वाले बार में स्नातकोत्तर छात्रा हेलेन झाओ अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अपनी नाड़ी की जांच करवाती हैं. यह विशेष “स्वास्थ्य” ड्रिंक मंगाने से पहले की प्रक्रिया है, जो पारंपरिक चीनी चिकित्सा से जुड़ा हुआ है.

ऐसे “पारंपरिक चीनी चिकित्सा बार” चीन के कई शहरों में खुल चुके हैं. यह “पंक वेलनेस” नामक सोच को दर्शाता है, जो उन युवाओं में सबसे ज्यादा फेमस है जो तनाव और समय की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं.

शंघाई के नियांग छिंग बार का अनोखा अनुभव

शंघाई के नियांग छिंग बार में सफेद कोट पहने पारंपरिक चीनी चिकित्सा के डॉक्टर ग्राहकों की नाड़ी जांचकर उनकी सेहत का गणना करते हैं. इसके बाद ड्रिंक एक्सपर्ट पहले से चुनी गई जड़ी-बूटियों और जड़ों का उपयोग कर उनके लिए विशेष ड्रिंक तैयार करता है. यहां सामान्य मदिरा की अलमारियों की जगह औषधीय दराजें लगी हुई हैं, जिनमें गोजी बेरी और एंजेलिका जड़ जैसी सामग्री रखी है, जिनकी सुगंध पूरे वातावरण में फैली रहती है.

26 साल की झाओ कहती हैं कि यह जगह उनके लिए एक अवसर जैसा है. वह अपने जीवन में आज के सामान्य युवाओं जैसा बताती है, जिसमें देर रात तक जागना और फास्ट फूट का सेवन करना शामिल है. वह कहती हैं कि काम के बाद एक ड्रिंक लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे उन्हें सहज रूप से अपनी सेहत की जांच और उम्मीद बनाए रखने का अवसर मिलता है.

औषधीय मदिरा की परंपरा- एक्सपर्ट डिंग

बार के पारंपरिक चीनी चिकित्सा एक्सपर्ट डिंग बताते हैं कि चीनी चिकित्सा और मदिरा का संयोजन नया नहीं है. उनके अनुसार, इसका पारंपरिक चीनी चिकित्सा में लंबा इतिहास रहा है और पहले इसे “औषधीय मदिरा” कहा जाता था. वह स्पष्ट करते हैं कि इस बार का उद्देश्य उपचार करना नहीं, बल्कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

Published at : 18 Feb 2026 03:06 PM (IST)
इस Bar में ग्राहकों की नब्ज देखकर तैयार होती है ड्रिंक, जड़ी-बूटियों से बनती है वाइन
इस Bar में ग्राहकों की नब्ज देखकर तैयार होती है ड्रिंक, जड़ी-बूटियों से बनती है वाइन
