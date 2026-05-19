हवा में भिड़े अमेरिकी नौसेना के दो जेट, आग की लपटों के बीच खुले पैराशूट, वीडियो वायरल

अमेरिका के Idaho में आयोजित एक एयर शो उस वक्त दहशत में बदल गया जब हवा में करतब दिखा रहे अमेरिकी नौसेना के दो फाइटर जेट आपस में टकरा गए. यह खौफनाक हादसा हजारों दर्शकों के सामने हुआ, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राहत की बात यह रही कि दोनों विमानों में मौजूद चारों क्रू मेंबर समय रहते बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई.

करतब के दौरान हुआ बड़ा हादसा

यह घटना Idaho के Mountain Home Air Force Base में हुए एयर शो के दौरान हुई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो US Navy EA-18G Growler फाइटर जेट हवा में formation manoeuvre कर रहे थे. तभी अचानक दोनों विमान एक-दूसरे से टकरा जाते हैं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों विमान आग की लपटों के साथ नीचे गिरने लगे. कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं.

2x EA-18G Growlers of U.S. CRASHED 🚨 today after a midair collision at the Gunfighter Skies Airshow at Mountain Home Air Force Base in Idaho.



Footage shows that all the pilots have ejected safely. pic.twitter.com/UllhBRRDxS — INTEL-24 (@Tracking_Live) May 18, 2026

आसमान में खुले पैराशूट, बच गई जान

हादसे के तुरंत बाद आसमान में चार पैराशूट खुलते दिखाई दिए. दरअसल, दोनों विमानों में मौजूद चारों क्रू मेंबर crash से पहले eject हो गए थे. अमेरिकी नौसेना ने पुष्टि की है कि सभी crew members सुरक्षित हैं और जमीन पर भी किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

किस स्क्वाड्रन के थे विमान?

रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान Washington state के Whidbey Island स्थित Electronic Attack Squadron 129 के थे. यह स्क्वाड्रन EA-18G Growler aircraft उड़ाता है, जिसे आधुनिक electronic warfare fighter jet माना जाता है.

हादसे के बाद बंद किया गया एयर शो

घटना के तुरंत बाद पूरे एयर बेस को बंद कर दिया गया और बाकी एयर शो रद्द कर दिया गया. emergency teams तुरंत crash site पर पहुंचीं. एयर बेस के आसपास धुएं का बड़ा गुबार उठता दिखाई दिया. वीडियो को लेकर अब यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतना खतरा है तो एयर शो करते ही क्यों हो. एक और यूजर ने लिखा...हादसा दिल दहला देने वाला था. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस तरह के हादसों की सही जांच की जानी चाहिए.

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जांच हुई शुरू

US Navy अधिकारियों ने बताया कि हादसे की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हवा में दोनों जेट आखिर कैसे टकरा गए. यह एयर शो aviation history और modern military aircraft की ताकत दिखाने के लिए आयोजित किया गया था. इसमें America की मशहूर Thunderbirds team की aerial performance भी शामिल थी.

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