सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया है. जहां एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आए दिन शिकायतें सुनने को मिलती हैं, वहीं गाजीपुर से प्रयागराज के माघ मेले में दातुन बेचने आई दो बहनों की कहानी मेहनत, जज्बे और देसी कारोबार की ताकत दिखा रही है. लोकल यूट्यूबर से बातचीत में दोनों बहनों ने जो खुलासा किया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया.

दो बहनों ने एक दिन में बेच डाले 20 हजार के दातुन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गाजीपुर की रहने वाली दो सगी बहनें प्रयागराज के माघ मेले में दातुन बेचने आई हैं. बातचीत के दौरान वे बेझिझक बताती हैं कि सुबह से अब तक करीब 10 हजार रुपये की दातुन बिक चुकी है. हैरानी वाली बात ये है कि दोनों बहनों ने पूरे दिन घूमकर मेहनत की और दातुन बेची. उनका कहना है कि यहां दातुन रातभर दिनभर बिकती हैं. क्योंकि आने वाले लोगों की भीड़ 24 घंटे रहती है.

मेरा उत्तर प्रदेश बम बम कर रहा है....



पहले कुंभ मेले मे लोगो ने छोटे छोटे कम लागत वाले व्यापार कर के कमाया



अब इस बार पुनः गाजीपुर के दो महिलाये दातुन बेचकर 10000 रुपये तक का काम कर चुकी है...



पहले की सरकार मे बस अव्यवस्था थी अराजकता थी कोई सोच भी नहीं सकता था महिलाये घर से… pic.twitter.com/f0jZuXU4DS — Saurabh Marwadi (@SaurabhMarwadi) January 5, 2026

गाजीपुर की रहने वाली हैं दोनों बहनें

वीडियो में बहनें यह भी बताती हैं कि माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और दातुन की मांग जबरदस्त होती है. लोकल यूट्यूबर से बातचीत में उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है. दोनों बहनें गाजीपुर की रहने वाली हैं जिसमें एक का नाम पारो और दूसरी का नाम अदिति है.वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए

वीडियो को Saurabh Marwadi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...माघ मेले से कई लोगों का घर चल रहा है. एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दातुन के लोग इतने दीवाने क्यों हैं.

