हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: दातून बेचकर रोजाना कमा रहे 10 हजार रुपये? हैरान कर देगा माघ मेले में हुआ यह खुलासा

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो सगी बहनें प्रयागराज के माघ मेले में दातुन बेचने आई हैं. बातचीत के दौरान वे बेझिझक बताती हैं कि सुबह से अब तक करीब 10 हजार रुपये की दातुन बिक चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 06 Jan 2026 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया है. जहां एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आए दिन शिकायतें सुनने को मिलती हैं, वहीं गाजीपुर से प्रयागराज के माघ मेले में दातुन बेचने आई दो बहनों की कहानी मेहनत, जज्बे और देसी कारोबार की ताकत दिखा रही है. लोकल यूट्यूबर से बातचीत में दोनों बहनों ने जो खुलासा किया, उसने हर किसी को हैरान कर दिया.

दो बहनों ने एक दिन में बेच डाले 20 हजार के दातुन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गाजीपुर की रहने वाली दो सगी बहनें प्रयागराज के माघ मेले में दातुन बेचने आई हैं. बातचीत के दौरान वे बेझिझक बताती हैं कि सुबह से अब तक करीब 10 हजार रुपये की दातुन बिक चुकी है. हैरानी वाली बात ये है कि दोनों बहनों ने पूरे दिन घूमकर मेहनत की और दातुन बेची. उनका कहना है कि यहां दातुन रातभर दिनभर बिकती हैं. क्योंकि आने वाले लोगों की भीड़ 24 घंटे रहती है.

गाजीपुर की रहने वाली हैं दोनों बहनें

वीडियो में बहनें यह भी बताती हैं कि माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है और दातुन की मांग जबरदस्त होती है. लोकल यूट्यूबर से बातचीत में उनका आत्मविश्वास साफ झलकता है. दोनों बहनें गाजीपुर की रहने वाली हैं जिसमें एक का नाम पारो और दूसरी का नाम अदिति है.वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इसे लेकर अब तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए

वीडियो को Saurabh Marwadi नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...माघ मेले से कई लोगों का घर चल रहा है. एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दातुन के लोग इतने दीवाने क्यों हैं.

Published at : 06 Jan 2026 09:09 PM (IST)
Magh Mela TRENDING VIRAL VIDEO
