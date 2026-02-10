Video: एक बाइक, 3 दोस्त और हवा में उछल गई जिंदगियां! हाईवे पर मौत का लाइव वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर रूह कांप उठती है. कभी ये वीडियो हमें डराते हैं तो कभी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर लोग अपनी जान को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तीन युवक एक ही बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं.

यह मामला कर्नाटक के सुरथकल–मंगलुरु के पास का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ही बाइक पर तीन लोग बैठे हुए हैं और सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी यह खौफनाक हादसा हो जाता है. हालांकि युवक बिना हेलमेट के लापरवाही से हाईवे पर प्रवेश कर रहे थे.

कैसे हुआ हादसा?

वीडियो के अनुसार, जैसे ही बाइक सवार सड़क पार करने लगे, तभी सामने से आ रही एक कार से बाइक की हल्का टक्कर हो गई. इस टक्कर के बाद बाइक का संतुलन बिगड़ गया और पीछे बैठा एक युवक तुरंत बाइक से उतर गया. लेकिन मामला यहीं नहीं रुका.

संतुलन बिगड़ने के कुछ ही सेकेंड बाद पीछे से आ रही एक और तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक हवा में उछल गए. यह दृश्य इतना डरावना है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

सीसीटीवी में कैद पूरी घटना

इस पूरी घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कब तक लोगों की जान लेती रहेगी.

लोगों का गुस्सा और सख्त कार्रवाई की मांग

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह हादसा नहीं, बल्कि खुली लापरवाही का नतीजा है. बिना हेलमेट, तीन सवारी और हाईवे पर जान जोखिम में डालना खुद को मौत के हवाले करने जैसा है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “ऐसे मामलों में सिर्फ चालान नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जब तक कड़े नियम लागू नहीं होंगे, तब तक लोग सबक नहीं सीखेंगे.”