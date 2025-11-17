Video: ट्रेन आते ही पटरी पर लेट गया शख्स, ऊपर से गुजर गई रेल, खौफनाक मंजर का वीडियो वायरल

Train Accident Viral Video: कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरानी में पड़ जाते हैं. कुछ वीडियो हादसों से जुड़े होते हैं तो कुछ लापरवाही की हद दिखा देते हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना में एक शख्स खुद ही रेलवे ट्रैक पर लेट जाता है, जबकि सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आ रही होती है. यह नजारा इतना खतरनाक था कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

ट्रेन में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो

वीडियो में साफ दिखता है कि ट्रेन ट्रैक पर सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रही थी. तभी अचानक दूर से एक शख्स ट्रैक की ओर आता है और बिना हिचकिचाहट पटरी पर लेट जाता है. जैसे ही लोको पायलट उसे ट्रैक पर लेटा देखता है, वह जोर से चिल्लाता है, हॉर्न बजाता है और तुरंत ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे रोकने में समय लग गया.

जब तक ट्रेन की रफ्तार कम होती, तब तक वह शख्स के ऊपर से गुजर चुकी थी. हादसा इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ भी नहीं पाया कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा कदम क्यों उठाया. लोको पायलट भी पूरी कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन भारी-भरकम ट्रेन को अचानक रोक पाना लगभग असंभव था.

शख्स ने खतरनाक हरकत की- यूजर्स बोले

यह पूरा दृश्य ट्रेन में लगे कैमरे में कैद हो गया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. इसे देखने वाले लोग काफी हैरान दिखाई दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट कर लोको पायलट के दर्द और बेबसी को समझने की कोशिश की. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शख्स ने सुसाइड किया है. फिलहाल उस शख्स के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है.