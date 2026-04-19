क्या चोर बनेगा रे तू... ट्रेन से महिला का फोन छीनने की कोशिश में लुटेरे की कुटाई, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में चोरी करने आया एक चोर खुद ही ऐसा फंस गया कि उसका प्लान उल्टा पड़ गया. जैसे ही उसने खिड़की से फोन छीनने की कोशिश की, अंदर बैठी महिला और उसके परिवार ने ऐसा पलटवार किया कि चोर की हालत खराब हो गई. यह पूरा नजारा इतना मजेदार है कि इंटरनेट पर लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं.

खिड़की से चोरी करने आया, लेकिन फंस गया

वीडियो में दिखता है कि एक शख्स ट्रेन की खिड़की के पास आता है और अंदर बैठे यात्रियों का फोन छीनने की कोशिश करता है. लेकिन जैसे ही वह हाथ अंदर डालता है, अंदर बैठी महिला तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है. देखते ही देखते परिवार के बाकी लोग भी जुट जाते हैं और चोर को खिड़की से ही अंदर खींच लेते हैं. इसके बाद जो होता है वो और भी मजेदार है.

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महिला और उसके साथ बैठे लोग चोर की जमकर पिटाई कर देते हैं. चोर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ सेकंड तक वह पूरी तरह फंसा रहता है. आखिरकार किसी तरह वह खुद को छुड़ाकर वहां से भाग निकलता है.

यूजर्स ने ले लिए नए नवेले चोर के मजे

वीडियो पर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं, जहां कोई लिख रहा है “पहले दिन ही फेल हो गया चोर”, तो कोई कह रहा है “आंटी ने तो लाइव एक्शन सिखा दिया”. कई लोग इसे “कर्म का फल तुरंत मिला” बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि अब यह चोर दोबारा चोरी करने से पहले दस बार सोचेगा. कुल मिलाकर, यह वीडियो इंटरनेट पर हंसी और मजाक का बड़ा कारण बन गया है. वीडियो को foofaji नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.