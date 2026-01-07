दुनिया में जब भी आधुनिक तकनीक, तेज रफ्तार विकास और विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो चीन का नाम सबसे आगे लिया जाता है. अब चीन ने एक बार फिर ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है. ऊंचे-ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं, भूकंप का खतरा और माइनस 42 डिग्री तक गिरने वाला तापमान. इन तमाम चुनौतियों को मात देकर चीन ने पहाड़ों के आर-पार ऐसी सड़क बना दी है, जो विकास की नई मिसाल बन गई है. हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल की, जिसका नाम है तियानशान शेंगली टनल. यह टनल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि तकनीक, मेहनत और हौसले की जीत की कहानी है.

चीन ने किया दुनिया की सबसे लंबी टनल का उद्घाटन

26 दिसंबर 2025 को चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया. इसी दिन चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल तियानशान शेंगली टनल को आम लोगों के लिए खोल दिया. इस टनल की कुल लंबाई 22.13 किलोमीटर है, जो चीन के शिनजियांग प्रांत में तियानशान पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजरती है.

क्यों जरूरी था निर्माण

तियानशान पर्वत श्रृंखला करीब 2,500 किलोमीटर तक फैली हुई है और यह शिनजियांग को उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में बांटती है. पहले इन दोनों हिस्सों के बीच यात्रा करना बेहद मुश्किल और खतरनाक था. लोगों को घुमावदार पहाड़ी सड़कों से होकर गुजरना पड़ता था, जहां ऊंचाई 4,000 मीटर तक पहुंच जाती थी. सर्दियों में बर्फबारी के कारण ये रास्ते कई महीनों तक बंद रहते थे. ऐसे में सफर कई घंटे, कभी-कभी पूरा दिन भी ले लेता था.

20 मिनट में पूरा होगा घंटों का सफर

तियानशान शेंगली टनल खुलने के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. अब उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग के बीच का सफर महज 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है. जो यात्रा पहले जोखिम भरी और थकाने वाली थी, वह अब सुरक्षित, तेज और आसान हो गई है. टनल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टनल बनाने में तापमान बना चुनौती, फिर भी कर दिखाया

इस टनल का निर्माण आसान नहीं था. यह टनल करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है, जहां सर्दियों में तापमान माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. इतना ही नहीं, यह इलाका भूकंप के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है और यहां कई जटिल फॉल्ट लाइन मौजूद हैं. इन सब चुनौतियों के बावजूद चीनी इंजीनियरों ने सिर्फ पांच साल में इस विशाल परियोजना को पूरा कर दिखाया.

यूजर्स बोले, चीन बहुत आगे की सोचता है

तियानशान शेंगली टनल के खुलते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई है. लोग इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक टनल नहीं, बल्कि भविष्य की झलक है. कुछ लोगों ने कहा कि जहां पहाड़ रास्ता रोकते थे, वहां अब इंसान ने रास्ता बना लिया है. कई यूजर्स चीन की स्पीड और टेक्नोलॉजी की तारीफ करते नजर आए और बोले कि चीन वो कर रहा है, जो बाकी दुनिया सिर्फ प्लान करती रहती है.

