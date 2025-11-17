Video: अजगर को कपड़े की तरह धोया, पीठ पर सर्फ डाल रगड़ा कपड़ा, हैरान कर देगा वायरल वीडियो
Python Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे खतरनाक लोगों के वीडियोज सामने आते हैं, जो चौंका देते हैं. वायरल वीडियो में लड़का विशाल अजगर को नहला रहा है. वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट्स किए हैं.
Python Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे. इस वीडियो में एक लड़का विशाल अजगर को ऐसे धो रहा है, जैसे वह कपड़े धो रहा हो और ऐसा करते हुए उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है. वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है और साथ ही लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार इस बेचारे अजगर का किससे पाला पड़ गया है.
पीठ पर सर्फ डाल रगड़ा कपड़ा
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि लड़का अजगर को धोने में लगा है. व्यक्ति अजगर पर अच्छे से सर्फ लगाता है और उसे मलमल कर धोता है. वीडियो में देख सकते हैं कि अजगर कितना विशाल नजर आ रहा है, जिस तरह लड़का अजगर को धो रहा हो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने किसी पालतू जानवर को नहला रहा हो.
ये शख़्स इतने बड़े विशाल अजगर को ऐसे धो रहा है जैसे कपड़े धोते है 😜😂 इतने बड़े सांप को पता,— JASIM PATHAN (@jasimpathan05) November 14, 2025
नही कैसे पाल लेते है ये लोग हमने तो सपने मे भी इतना बड़ा सांप नही दिखता। pic.twitter.com/qZZPe27gUz
उसे थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है. अजगर बिल्कुल लड़के के करीब नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़का उसे नहलाने में लगा पड़ा है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आ रहे हैं.
अजगर को दूल्हे की तरह तैयार कर रहा है- यूजर्स
कई यूजर्स तो इसे देखकर बहुत ही हैरान रह गए. एक यूजर्स ने लिखा कि सच में गजब इतने बड़े अजगर को ऐसे धो रहा है जैसे रोज का काम हो. हम तो सपने में भी इतना बड़ा अजगर देखकर डर जाए. वहीं कुछ ने कहा कि इतने बड़े अजगर को ऐसे धो रहा है, जैसे वह उसका बेटा है. वहीं कुछ ने कहा कि बड़े ही खतरनाक लोग है. कुछ ने तो मजाक में कहा कि दूल्हा सजधज कर तैयार हो रहा है. इस तरह के मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं.
