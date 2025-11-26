Video: ना डमी-ना स्टंटमैन... भरोसा जीतने के लिए CEO ने खुद पर कराए चाकू से वार, लोग बोले- प्रोडक्ट में दम है
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया है कि बॉडी आर्मर कंपनी के CEO ने अपने प्रोडक्ट का लाइव डेमो खुद पर करके दिखाया, जिसके बाद लोगों ने उनकी हिम्मत की खूब तारीफ की.
Shocking Viral Video: अगर आप कोई सामान खरीदने बाहर जाते हैं तो उस दुकान का मालिक उस सामान की खूब तारीफें करेगा, ताकि आप उस सामान को खरीद लें. लेकिन सिर्फ दावे करने से काम नहीं चलता है. इस बात को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने साबित कर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि बॉडी आर्मर कंपनी के CEO ने अपने प्रोडक्ट की मजबूती का लाइव सबूत दिया.
CEO ने खुद पर कराए चाकुओं से वार
वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर कंपनी के CEO खड़े हैं और उनके साथ ही डेमोंस्ट्रेटर भी मौजूद दिखाई दे रहा है. कंपनी के CEO ने बॉडी आर्मर पहना हुआ है, जिसके बाद शुरू होता है डेमो. CEO के साथ खड़ा व्यक्ति चाकू से सीधे छाती पर वार करने लगता है.
जब भरोसा दिखाना हो, तो मैदान CEO खुद में उतरता है।— ℂru (@StalwartCru) November 24, 2025
एक बॉडी आर्मर कंपनी ने अपने प्रोटेक्शन की ताकत दिखाने का तरीका ऐसा चुना,
जिसने सोशल मीडिया पर सबको चौंका दिया।
कंपनी के CEO ने खुद पर लाइव डेमो में
चाकू के वार झेलकर दिखाया कि उनकी बॉडी आर्मर कितनी मजबूत है।
ना कोई डमी,
ना कोई… pic.twitter.com/TwoizK3AjK
लगातार 6-7 बार वह वार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी स्किन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है. इसके बाद वह दो-तीन और अन्य चीजों से वार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लगती है. CEO ने अपने प्रोडक्ट को खुद के ऊपर डेमो करके दिखाया, जिसके चलते उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया.
कमेंट सेक्शन में आई तारीफों की बाढ़
यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो को देखने के बाद लोगों के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि जहां आज के समय में ब्रांड्स सिर्फ ऐड्स से भरोसा कमाने की कोशिश करते हैं तो वहीं CEO ने खुद पर डेमो करके दिखाया.
लोगों ने CEO के इस काम की काफी तारीफ की. लोगों ने कहा कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो तो वहीं कुछ ने कहा कि क्या हिम्मत है. एक यूजर ने कहा यहीं असली भरोसा है. लगातार वीडियो पर लोगों के कमेंट्स सामने आ रहे हैं.
