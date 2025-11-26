हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ना डमी-ना स्टंटमैन... भरोसा जीतने के लिए CEO ने खुद पर कराए चाकू से वार, लोग बोले- प्रोडक्ट में दम है

Video: ना डमी-ना स्टंटमैन... भरोसा जीतने के लिए CEO ने खुद पर कराए चाकू से वार, लोग बोले- प्रोडक्ट में दम है

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया है कि बॉडी आर्मर कंपनी के CEO ने अपने प्रोडक्ट का लाइव डेमो खुद पर करके दिखाया, जिसके बाद लोगों ने उनकी हिम्मत की खूब तारीफ की.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 26 Nov 2025 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

Shocking Viral Video: अगर आप कोई सामान खरीदने बाहर जाते हैं तो उस दुकान का मालिक उस सामान की खूब तारीफें करेगा, ताकि आप उस सामान को खरीद लें. लेकिन सिर्फ दावे करने से काम नहीं चलता है. इस बात को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने साबित कर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि बॉडी आर्मर कंपनी के CEO ने अपने प्रोडक्ट की मजबूती का लाइव सबूत दिया. 

CEO ने खुद पर कराए चाकुओं से वार

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर कंपनी के CEO खड़े हैं और उनके साथ ही डेमोंस्ट्रेटर भी मौजूद दिखाई दे रहा है. कंपनी के CEO ने बॉडी आर्मर पहना हुआ है, जिसके बाद शुरू होता है डेमो. CEO के साथ खड़ा व्यक्ति चाकू से सीधे छाती पर वार करने लगता है.

लगातार 6-7 बार वह वार करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी स्किन को कुछ नुकसान नहीं पहुंचता है. इसके बाद वह दो-तीन और अन्य चीजों से वार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं लगती है. CEO ने अपने प्रोडक्ट को खुद के ऊपर डेमो करके दिखाया, जिसके चलते उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया.

कमेंट सेक्शन में आई तारीफों की बाढ़ 

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो को देखने के बाद लोगों के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि जहां आज के समय में ब्रांड्स सिर्फ ऐड्स से भरोसा कमाने की कोशिश करते हैं तो वहीं CEO ने खुद पर डेमो करके दिखाया.

लोगों ने CEO के इस काम की काफी तारीफ की. लोगों ने कहा कि पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो तो वहीं कुछ ने कहा कि क्या हिम्मत है. एक यूजर ने कहा यहीं असली भरोसा है. लगातार वीडियो पर लोगों के कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 26 Nov 2025 11:35 AM (IST)
Tags :
Shocking Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Constitution Day 2025: 'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs SA: वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
वनडे में रोहित और विराट का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh: सरकारी अस्पताल की भयानक लापरवाही, डिलीवरी के बाद अंदर छोड़ा कपड़ा! | Chhindwara
Breaking News: Ayodhya में भगवा ध्वज पर भड़का पाकिस्तान, UN में की शिकायत! | Pakistan
PM Modi In Ayodhya: अयोध्या में राम भक्ति का महाउत्सव! हर गली में गूंजी राम धुन | Ram Mandir
Crime News: जल्लाद डार्लिंग की कोख मिस्ट्री | Sansani
VD Medical College Controversy: माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Constitution Day 2025: 'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
'पहली बार मतदान करने वालों का सम्मान करें', संविधान दिवस पर PM मोदी का लेटर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा में भीषण सड़क हादसा, SUV और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत
इंडिया
Weather Forecast: चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
IND vs SA: वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
वनडे में रोहित और विराट का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कैसा रिकॉर्ड है? पढ़ लीजिए
बॉलीवुड
Tere Ishk Mein Advance Booking: एडवांस बुकिंग से ही धनुष-कृति सेनन की फिल्म ने छाप लिए करोड़ों, अब तक की इतनी कमाई
एडवांस बुकिंग से ही धनुष-कृति सेनन की फिल्म ने छाप लिए करोड़ों, अब तक की इतनी कमाई
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Mumbai 26/11 Attack: जब कसाब ने पुलिस वैन में कर दिया था पेशाब, पूरी पैंट हो गई थी गीली, जानें पूरा किस्सा
जब कसाब ने पुलिस वैन में कर दिया था पेशाब, पूरी पैंट हो गई थी गीली, जानें पूरा किस्सा
Results
IBPS Clerk Prelims Scorecard: आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा स्कोरकार्ड जारी, यहां जानें रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
आईबीपीएस क्लर्क भर्ती का स्कोर जारी, यहां जानें रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
IFFI GOA 2025: Bollywood का चमकता सितारा Dharmendra Ji नहीं रहे | Cinema World Mourns
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Acting संघर्ष, पहला प्रोजेक्ट और उनकी Manifestation | Dharmendra Death News
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | क्या आपको पता है Dharam Paji की जिंदगी का ये किस्सा? | Dharmendra Death News
Embed widget