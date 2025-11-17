बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली बड़ी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर हालात सामान्य नहीं हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी रोहिणी आचार्य के हालिया बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों ने साफ संकेत दे दिया है कि वे परिवार से खुद को अलग रखने की तैयारी में हैं. उनकी इस दूरी से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. अब सवाल उठ रहा है कि राजद और लालू परिवार के सामने खड़ा यह अंदरूनी संकट आगे पार्टी को किस दिशा में ले जाएगा, इसका अंदाज फिलहाल किसी को नहीं है.

लेकिन सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के एक फैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा है और कह रहा है कि अब तेज प्रताप भईया का सुदर्शन चक्र चलेगा. आइए वीडियो देखें.

परिवार के झगड़े के बीच में टीका टिप्पणी करना बिल्कुल गलत और हानिकारक साबित हो सकता है.



जिस दिन तेजस्वी और तेजप्रताप एक हो गए उस दिन महुआ से तेजप्रताप का यह समर्थक बहुत पीटेगा. pic.twitter.com/plWw7P284w — Nitin Prajapati (@Prajapat204) November 16, 2025

करारा तमाचा मारा जाएगा

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के फैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहा है, जा रे बेशर्म संजय, हरियाणा वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग रोहिणी दीदी पर चप्पल उठाने का काम किया. वक्त आएगा करारा तमाचा मारा जाएगा, बिहार का यादव तुमको यहां से खदेड़कर भगा देगा. अब तो तेजस्वी यादव के कहने से भी कुछ नहीं होगा. अब पानी सिर के ऊपर बह गया है, बिहार की बेटी रोहिणी आचार्य रोती हुई गई है. रोहिणी दीदी तेज प्रताप भैया की बहन हैं.

तेज प्रताप भैया का सुदर्शन चक्र चलेगा

इस फैन ने आगे कहा, तेज प्रताप भैया सुदर्शन चक्र चलाकर संजय यादव का राजनीतिक वध करेंगे. लालू की के परिवार को इन लोगों ने बदनाम किया है, ये रमीज कौन है? ये संजय यादव सब चिंदी चोर हैं. इन्होंने मिलकर तेजस्वी यादव को बर्बाद करके रख दिया है. ये सब सड़े हुए आलू हैं, इनको उठाकर फेंक देना चाहिए. ये सब बहरूपिया हैं, इनको खंड-खंड कर देना चाहिए. रोहिणी दीदी रोते हुए एयरपोर्ट से निकली हैं, इन बेशर्म लोगों को जरा भी शर्म है?

