हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: तेज प्रताप भईया सुदर्शन चक्र चलाएंगे... रोहिणी आचार्य कांड पर भड़का तेजू भईया का फैन; गुस्से में वीडियो वायरल

लालू परिवार के भीतर बढ़ती खामोशी और रोहिणी आचार्य की दूरी ने बिहार की सियासत में नए सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी बीच तेज प्रताप यादव के एक फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Nov 2025 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली बड़ी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और लालू प्रसाद यादव के परिवार के भीतर हालात सामान्य नहीं हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी रोहिणी आचार्य के हालिया बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों ने साफ संकेत दे दिया है कि वे परिवार से खुद को अलग रखने की तैयारी में हैं. उनकी इस दूरी से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. अब सवाल उठ रहा है कि राजद और लालू परिवार के सामने खड़ा यह अंदरूनी संकट आगे पार्टी को किस दिशा में ले जाएगा, इसका अंदाज फिलहाल किसी को नहीं है.

लेकिन सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के एक फैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा है और कह रहा है कि अब तेज प्रताप भईया का सुदर्शन चक्र चलेगा. आइए वीडियो देखें.

 

करारा तमाचा मारा जाएगा

सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव के फैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहा है, जा रे बेशर्म संजय, हरियाणा वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम लोग रोहिणी दीदी पर चप्पल उठाने का काम किया. वक्त आएगा करारा तमाचा मारा जाएगा, बिहार का यादव तुमको यहां से खदेड़कर भगा देगा. अब तो तेजस्वी यादव के कहने से भी कुछ नहीं होगा. अब पानी सिर के ऊपर बह गया है, बिहार की बेटी रोहिणी आचार्य रोती हुई गई है. रोहिणी दीदी तेज प्रताप भैया की बहन हैं. 

तेज प्रताप भैया का सुदर्शन चक्र चलेगा

इस फैन ने आगे कहा, तेज प्रताप भैया सुदर्शन चक्र चलाकर संजय यादव का राजनीतिक वध करेंगे. लालू की के परिवार को इन लोगों ने बदनाम किया है, ये रमीज कौन है? ये संजय यादव सब चिंदी चोर हैं. इन्होंने मिलकर तेजस्वी यादव को बर्बाद करके रख दिया है. ये सब सड़े हुए आलू हैं, इनको उठाकर फेंक देना चाहिए. ये सब बहरूपिया हैं, इनको खंड-खंड कर देना चाहिए. रोहिणी दीदी रोते हुए एयरपोर्ट से निकली हैं, इन बेशर्म लोगों को जरा भी शर्म है?  

Published at : 17 Nov 2025 12:14 PM (IST)
