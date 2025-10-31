Video: चलती स्कूटी पर खड़ा होकर दिखा रहा था हीरोपंती, उछलकर मुंह के बल गिरा, निकल गई हेकड़ी!
Viral Stunt Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का स्कूटी पर खड़े होकर स्टंट करता नजर आया, लेकिन आगे जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया.
Stunt Viral Video: रात की खामोशी को चीरते हुए स्कूटी पर खड़े होकर लड़के ने ऐसा स्टंट किया, जो उसको महंगा पड़ गया. इस स्टंटबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का स्कूटी को खतरनाक तरीके से चल रहा है और वहीं दूसरा युवक पीछे स्कूटी के ऊपर खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन आगे जो हुआ उसके बाद शायद ही दोनों में से कोई अब कभी स्टंट करेगा.
चलती स्कूटी पर खड़े हो दिखा रहा था हीरोपंती
वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय स्कूटी पर सवार दो लड़के सड़क पर जानलेवा स्टंट कर रहे हैं. स्कूटी काफी तेज दौड़ रही है और वहीं पीछे खड़ा लड़का अलग-अलग तरह के स्टंट करके दिखा रहा है और वो चलती स्कूटी पर अपना बैलेंस बनाकर खुद को हीरो साबित करने में लगा है.
October 29, 2025
पीछे से उनका ही कोई साथी इस डरावने खेल का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. लड़के को स्कूटी पर खड़े होकर ऐसा करने में जरा भी डर नहीं लग रहा है. वीडियो में ये भी देखा गया है कि जैसे ही लड़के का बैलेंस थोड़ा भी बिगड़ता वो स्कूटी चला रहे लड़के को पकड़ लेता ऐसा उसने कई बार किया.
मुंह के बल गिरे दोनों स्कूटी सवार
वीडियो में देखा गया कि अचानक ही पीछे खड़े लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्कूटी चला रहे लड़के पर गिरने लगता है, जिसके चलके स्कूटी चलाने वाले लड़के का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और दोनों सड़क पर उछलकर गिर जाते हैं.
हादसे में स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और साथ ही स्कूटी पर सवार दोनों लड़के सड़क पर इतनी बुरी तरह गिरे की उनको भी जरूर गंभीर चोटें आई होंगी. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने दोनों की लापरवाही का नतीजा बताया और ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL