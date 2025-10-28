रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई

सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल होता है जो न सिर्फ चौंकाता है बल्कि लोगों को जागरूक भी कर जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर लोगों को एक बेहद अहम और जानलेवा गलती के बारे में आगाह करता दिखाई देता है. वीडियो में वह व्यक्ति अपने हाथ में एक छाता लेकर दिखाता है कि कैसे रेलवे लाइन के पास सिर्फ खड़ा होना ही नहीं बल्कि छाता लेकर वहां जाना भी खतरे से खाली नहीं है. देखने में तो यह एक सामान्य छाता लगता है, लेकिन जैसे ही वह शख्स उसे रेलवे लाइन के नीचे लेकर जाता है, माहौल अचानक बदल जाता है.

छाते को रेलवे ट्रैक के पास ले जाने हो सकता है जानलेवा?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक व्यक्ति को रेलवे ट्रैक पर खड़े देखा जा सकता है. उसके हाथ में एक छाता है और पीछे से ट्रेन की पटरियां साफ नजर आ रही हैं. वह कैमरे की ओर देखकर कहता है “रेलवे ट्रैक पर कभी भी छाता लेकर मत आना.” यह कहते हुए वह ट्रैक के पास पहुंचता है और अपने हाथ में पकड़े छाते को नीचे की ओर झुकाता है. जैसे ही छाते का सिरा रेलवे ट्रैक के पास आता है, उसमें से तेज आवाज आने लगती है. आवाज बिल्कुल वैसी है जैसी करंट लगने पर या बिजली के तार के पास कोई धातु की चीज लाने पर आती है.

किस वजह से है ये इतना खतरनाक

वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि छाते में धातु (metal) का फ्रेम है और उसके ऊपर से गुजर रही हाई-वोल्टेज ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से बिजली का चुंबकीय प्रभाव (Electromagnetic Induction) छाते में पहुंच रहा है. यानी छाता हवा में करंट खींच रहा है जो किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. अगर कोई व्यक्ति गलती से उस छाते को गलत एंगल में पकड़ ले या ट्रैक के बहुत पास चला जाए तो उसे झटका लग सकता है.

यूजर्स ने कहा धन्यवाद

वीडियो को jeetenderbalot नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई तू भी हट जा, तू क्यों छाता लेकर खड़ा है. एक और यूजर ने लिखा...भाई आपका धन्यवाद. जान बचाने वाली सूचना देने के लिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...छाता बंद कर दो भाई, ये आपके लिए भी उतना ही खतरनाक है.