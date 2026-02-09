Video: सड़क पर 'काल' का तांडव! तेज रफ्तार कार ने बाइक को उड़ाया, हवा में कई फीट उछले लोग

Viral video: सोशल मीडिया पर हर दिन सड़क हादसे से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स के रौंगटे खड़े हो गए हैं. यह वीडियो एक डरावने सड़क हादसे का है, जिसमें तेज रफ्तार कार ने सामान्य गति से चल रही बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि कार सड़क पर पलट गई और बाइक सवार कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा.

वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि सड़क पर बाइक सामान्य गति से आगे बढ़ रही है. तभी अचानक सामने से एक कार बहुत ही तेज गति में आती है और सीधे बाइक को टक्कर मार देती है. टक्कर का असर इतना जोरदार होता है कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है और बाइक पर सवार दोनों लोग उछलकर दूर जा गिरते हैं. वहीं कार भी अपना बैलेंस खो बैठती है और सड़क पर पलट जाती है.

टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी- वीडियो

हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ते हुए नजर आते हैं. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग पलटी हुई कार के नजदीक जाते हैं, ताकि अंदर फंसे हुए लोगों की मदद करके उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके. हालांकि वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि बाइक सवार या कार में बैठे लोग जीवित हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से टक्कर हुई और लोग दूर जाकर गिरे, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोटें बेहद गंभीर रही होंगी.

लोगों में गुस्सा और चिंता- यूजर्स

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स में गुस्सा और चिंता दोनों देखने को मिल रही है. कई यूजर्स तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग को हादसे की सबसे बड़ी वजह बता रहे हैं. यूजर्स कमेंट में लिख रहे हैं कि सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि प्रशासन सख्त ट्रैफिक नियम लागू करे और तेज रफ्तार वाहन चालक पर सख्त कार्रवाई करे.