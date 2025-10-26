सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो लोगों को हैरान भी कर देते हैं और सीख भी दे जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बाइक सवार अपनी पावर बाइक से गली में स्पीड से दौड़ते हुए वीडियो बना रहा था. लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसके साथ जो हुआ, उसने दर्शकों को दंग कर दिया. बाइक सवार की तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा ऐसा निकला कि उसका राइडिंग का सारा जोश सड़क पर उतर गया.

कार से टकराया तेज रफ्तार बाइक राइडर!

वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार अपनी हाई पावर बाइक को बहुत तेज रफ्तार में गली के अंदर घुसाता है. कैमरा ऑन है और वो अपने राइडिंग मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है. तभी अचानक उसके आगे चल रही एक कार बाईं तरफ मुड़ जाती है. बाइक सवार को ब्रेक लगाने का मौका भी नहीं मिलता और वह सीधा कार से जा टकराता है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और राइडर जोर से सड़क पर जा गिरता है.

Who is at fault? pic.twitter.com/0YlrddrwQ7 — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 26, 2025

टक्कर के बाद बुरी तरह से गिरा राइडर

टक्कर के बाद वीडियो में दिखता है कि बाइक सवार कुछ देर तक सड़क पर ही पड़ा रहता है. आसपास के लोग भागकर उसकी मदद के लिए आते हैं और उसे उठाते हैं. बाइक और कार दोनों को भी नुकसान होता है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी लोकल सीसीटीवी या राइडर के हेलमेट कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, बाइकर की गलती!

वीडियो को @Deadlykalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बाइक वाले की गलती है साफ साफ. एक और यूजर ने लिखा...गली में कौन इस तरह से बाइक भगाता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कार और बाइक दोनों की गलती है.

