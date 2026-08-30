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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसोजा जरा गाने पर लाल-सफेद ड्रेस में लड़की का वायरल डांस

सोजा जरा गाने पर लाल-सफेद ड्रेस में लड़की का वायरल डांस

वीडियो में लड़की का क्लासिकल और बॉलीवुड फ्यूजन डांस देखते ही बनता है. सोजा जरा गाने के हर बोल और ताल पर उसके हाथ के इशारे, शानदार फुटवर्क और चेहरे के भाव एकदम सटीक बैठ रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 02:21 PM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कोई न कोई टैलेंट अपनी कला से लोगों को दीवाना बना देता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है, जिसमें एक लड़की फिल्म 'बाहुबली 2' के मशहूर गाने 'सोजा जरा' पर अपनी कातिलाना अदाएं और डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही है. लाल रंग के कुर्ते और लहराते सफेद घेरेदार लहंगे में सजी इस लड़की ने अपने हर एक स्टेप से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है. हरे-भरे बैकग्राउंड के बीच उसका यह बेफिक्र और ऊर्जा से भरा डांस देखकर यूजर्स पूरी तरह फिदा हो चुके हैं. लड़की के चेहरे के आत्मविश्वास और प्यारी सी मुस्कान ने वीडियो में ऐसा जादू घोला है कि लोग इसे बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं.

फुटवर्क और एक्सप्रेशन से जीता सबका दिल

वीडियो में लड़की का क्लासिकल और बॉलीवुड फ्यूजन डांस देखते ही बनता है. सोजा जरा गाने के हर बोल और ताल पर उसके हाथ के इशारे, शानदार फुटवर्क और चेहरे के भाव एकदम सटीक बैठ रहे हैं. हाथों में पहनी सफेद चूड़ियां और कानों के झुमके जब उसके डांस के साथ थिरकते हैं, तो वह दृश्य और भी खूबसूरत लगने लगता है. उसके ग्रेस और एनर्जी का मेल इस परफॉर्मेंस को बाकी आम रील्स से बिल्कुल अलग बनाता है.

 
 
 
 
 
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कमेंट सेक्शन में हो रही तारीफों की बरसात

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, वैसे ही यह मिनटों में वायरल हो गया. यूजर्स कमेंट बॉक्स में लड़की के टैलेंट की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उसके लहंगे के घेरे और मूव्स को 'माइंडब्लोइंग' बता रहा है, तो कोई उसके क्यूट एक्सप्रेशंस पर अपना दिल हार बैठा है. कई लोगों का कहना है कि इतने कठिन गाने पर इतना सहज और खूबसूरत डांस करना वाकई तारीफ के काबिल है.

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सोशल मीडिया पर बनी नई डांसिंग स्टार

यह वीडियो साबित करता है कि अगर आपके पास अपनी कला को पेश करने का अनोखा अंदाज है, तो सोशल मीडिया आपको रातों-रात स्टार बना सकता है. लड़की का यह बेफिक्र और खूबसूरती से भरा अंदाज लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है. यही वजह है कि यह वीडियो लगातार रीपोस्ट किया जा रहा है और व्यूज का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है. एक यूजर ने लिखा...लड़की ने तो डांस से आग ही लगा दी. एक और यूजर ने लिखा...यही तो डांस खोज रहा था मैं, मेरी खोज पूरी हुई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 02:21 PM (IST)
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