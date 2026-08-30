सोजा जरा गाने पर लाल-सफेद ड्रेस में लड़की का वायरल डांस

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कोई न कोई टैलेंट अपनी कला से लोगों को दीवाना बना देता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से तहलका मचा रहा है, जिसमें एक लड़की फिल्म 'बाहुबली 2' के मशहूर गाने 'सोजा जरा' पर अपनी कातिलाना अदाएं और डांस मूव्स दिखाती नजर आ रही है. लाल रंग के कुर्ते और लहराते सफेद घेरेदार लहंगे में सजी इस लड़की ने अपने हर एक स्टेप से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है. हरे-भरे बैकग्राउंड के बीच उसका यह बेफिक्र और ऊर्जा से भरा डांस देखकर यूजर्स पूरी तरह फिदा हो चुके हैं. लड़की के चेहरे के आत्मविश्वास और प्यारी सी मुस्कान ने वीडियो में ऐसा जादू घोला है कि लोग इसे बार-बार देखने पर मजबूर हो रहे हैं.

फुटवर्क और एक्सप्रेशन से जीता सबका दिल

वीडियो में लड़की का क्लासिकल और बॉलीवुड फ्यूजन डांस देखते ही बनता है. सोजा जरा गाने के हर बोल और ताल पर उसके हाथ के इशारे, शानदार फुटवर्क और चेहरे के भाव एकदम सटीक बैठ रहे हैं. हाथों में पहनी सफेद चूड़ियां और कानों के झुमके जब उसके डांस के साथ थिरकते हैं, तो वह दृश्य और भी खूबसूरत लगने लगता है. उसके ग्रेस और एनर्जी का मेल इस परफॉर्मेंस को बाकी आम रील्स से बिल्कुल अलग बनाता है.

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कमेंट सेक्शन में हो रही तारीफों की बरसात

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, वैसे ही यह मिनटों में वायरल हो गया. यूजर्स कमेंट बॉक्स में लड़की के टैलेंट की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उसके लहंगे के घेरे और मूव्स को 'माइंडब्लोइंग' बता रहा है, तो कोई उसके क्यूट एक्सप्रेशंस पर अपना दिल हार बैठा है. कई लोगों का कहना है कि इतने कठिन गाने पर इतना सहज और खूबसूरत डांस करना वाकई तारीफ के काबिल है.

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सोशल मीडिया पर बनी नई डांसिंग स्टार

यह वीडियो साबित करता है कि अगर आपके पास अपनी कला को पेश करने का अनोखा अंदाज है, तो सोशल मीडिया आपको रातों-रात स्टार बना सकता है. लड़की का यह बेफिक्र और खूबसूरती से भरा अंदाज लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है. यही वजह है कि यह वीडियो लगातार रीपोस्ट किया जा रहा है और व्यूज का आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है. एक यूजर ने लिखा...लड़की ने तो डांस से आग ही लगा दी. एक और यूजर ने लिखा...यही तो डांस खोज रहा था मैं, मेरी खोज पूरी हुई.

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