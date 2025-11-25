Video: ज्यादा पीछे हो गई! बाइक बैक करते वक्त गहरे गड्ढे में गिरा शख्स, CCTV फुटेज वायरल

Viral Shocking Video: कभी-कभी रोजमर्रा के साधारण पल भी ऐसा मोड़ ले लेते हैं, जिनकी कल्पना कोई नहीं करता. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दुकान के बाहर अपनी बाइक मोड़ने की कोशिश कर रहा था. सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऐसा हुआ कि देखने वालों की भी धड़कन रुक जाए.

बाइक समेत शख्स गड्ढे में गिरा

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शख्स दुकान के सामने खड़ा था और बाइक को पीछे की ओर कर रहा था. उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ठीक पीछे सड़क के किनारे बड़ा गड्ढा बना हुआ है. शुरुआती कुछ सेकंड तक सब ठीक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही बाइक का पिछला पहिया गड्ढे के किनारे पहुंचता है, बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है. पल भर में बाइक समेत शख्स सीधा गड्ढे में जा गिरता है.

यह दृश्य इतना अचानक होता है कि देखने वालों को भी यकीन करना मुश्किल हो जाए. बाइक और शख्स दोनों एक ही पल में नजर से गायब हो जाते हैं. उसी समय आसपास से गुजर रहे कुछ लोग यह देखकर तुरंत गड्ढे की तरफ दौड़ पड़ते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं.

दुकान के पास मौजूद लोगों ने शख्स की बचाई जान

लोगों के मुताबिक, शख्स को ज्यादा बड़ी चोट नहीं आई और उसे थोड़ी ही देर में बाहर निकाल लिया गया. हालांकि गिरने के दौरान उसे हल्की चोटें जरूर आईं. वीडियो में यह भी दिख रहा है कि दुकान के पास मौजूद कुछ लोगों ने पहले चौंककर और फिर राहत की सांस लेते हुए उसकी सहायता की.

यह पूरा हादसा दुकान के पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. जैसे ही फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, लोग वीडियो देखकर हैरान रह गए. वीडियो पर तमाम यूज़र्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं कि किसी ने बाइक वाले को संभलकर चलने की सलाह दी, तो कई लोगों ने मजाक करते हुए कमेंट भी किए. कुछ लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर पहले डर लगा लेकिन यह जानकर राहत मिली कि शख्स सुरक्षित है. यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और लगातार शेयर किया जा रहा है.