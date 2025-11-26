Video: बच गए वरना जल जाती मुंडी! हल्दी रस्म के दौरान हुआ बड़ा धमाका, लग गई आग, वीडियो वायरल

Viral Shocking Video: शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है, और हर जोड़ा चाहता है कि उनकी एंट्री यादगार बने. कुछ लोग अपने खास दिन को और भी ग्रैंड बनाने के लिए ट्रेंड्स और आइडिया आजमाते हैं, लेकिन कई बार यही ट्रेंड्स खतरनाक रूप ले लेते हैं. ऐसा ही एक हादसा सामने आया एक कपल की हल्दी रस्म से, जहां दूल्हा-दुल्हन की ग्रैंड एंट्री के दौरान हाइड्रोजन भरे गुब्बारे धमाके से फट गए और पलभर में खुशियों का माहौल चीख-पुकार में बदल गया.

गुब्बारों के धमाके से सहमे लोग

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दूल्हा और दुल्हन मंच की ओर मुस्कुराते हुए एंट्री कर रहे हैं. दुल्हन के हाथ में बड़ी संख्या में गुब्बारे हैं. जैसे ही दोनों मंच के बीच पहुंचते हैं, अचानक गुब्बारों में तेज धमाके के साथ आग की लपटें उठती हैं. धमाका इतना अचानक हुआ कि चारों ओर लोग सहम गए और कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है.

A couple used Hydrogen Balloons in their Haldi celebration. The balloons exploded during their grand entry and left both the bride and groom with burns.



They were following some sort of "viral trend" and ended up ruining their plans.



Using Hydrogen in balloons is absolutely… pic.twitter.com/qhazUxNVlS — Incognito (@Incognito_qfs) November 24, 2025

धमाके के तुरंत बाद दुल्हन और दूल्हे के शरीर पर जलन के निशान दिखाई दिए. कुछ मेहमान घबरा गए तो कुछ मदद के लिए आगे आए. इस घटना के बाद सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर हो रही है कि कपल की एंट्री में हाइड्रोजन गैस वाले गुब्बारे क्यों इस्तेमाल किए गए.

ये तो सच में ग्रैंड एंट्री हो गई- यूजर्स बोले

आमतौर पर गुब्बारों में हीलियम भरी जाती है, जो सही होती है, लेकिन हाइड्रोजन सस्ती होती है और गुब्बारों को ज्यादा ऊपर उठाती है, इसलिए कुछ लोग इसे इस्तेमाल कर देते हैं ,जबकि हाइड्रोजन जलने वाली होती है और छोटी-सी चिंगारी भी धमाका कर सकती है. वीडियो देखकर लोगों ने काफी कमेंट किए हैं. किसी ने कहा कि ये तो सच में ग्रैंड एंट्री हो गई तो किसी ने सावधानी बरतने की कहा.