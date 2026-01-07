समुद्र की गहराइयों में छिपी दुनिया हमेशा से इंसान की कल्पना को झकझोरती रही है. कभी वहां खोई हुई सभ्यताओं की बात होती है, तो कभी ऐसे रहस्यमयी नजारे सामने आते हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में प्रशांत महासागर की गहराइयों में देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. वैज्ञानिकों को समुद्र की सतह से करीब 3000 मीटर नीचे एक ऐसी संरचना दिखी, जो बिल्कुल पीली ईंटों से बनी सड़क जैसी नजर आ रही थी. इस अजीबोगरीब खोज को देखते ही लोगों ने इसे “अटलांटिस की ओर जाने वाली सड़क” तक कहना शुरू कर दिया.

समुद्र में दिखी सड़क

यह रहस्यमयी खोज Ocean Exploration Trust के रिसर्च जहाज E.V. Nautilus की एक लाइव स्ट्रीमिंग मिशन के दौरान हुई. जब वैज्ञानिक हवाई के पास समुद्र तल की मैपिंग कर रहे थे, तभी कैमरों में यह अजीब संरचना कैद हो गई. वीडियो में समुद्र के नीचे आयताकार पत्थरों जैसी संरचनाएं साफ दिखाई दे रही थीं, जो किसी पुराने जमाने की पक्की सड़क की तरह लग रही थीं. रोशनी पड़ते ही ये पत्थर पीले रंग में चमकते नजर आए, जिससे इसे “येलो ब्रिक रोड” कहा जाने लगा. लोग कह रहे हैं कि पाताल लोक का रास्ता मिल गया है.

यूजर्स ने किए अलग अलग दावे

जैसे ही इस खोज का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों की कल्पनाएं उड़ान भरने लगीं. कई यूजर्स ने इसे खोई हुई सभ्यता अटलांटिस से जोड़ दिया. कुछ ने कहा कि यह किसी प्राचीन समुद्री साम्राज्य का हिस्सा हो सकता है, जिसे समय ने निगल लिया. वहीं कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह समुद्र के नीचे छिपी किसी जादुई दुनिया की सड़क है. देखते ही देखते यह वीडियो लाखों बार देखा जाने लगा और सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. वीडियो को EVNautilus नाम के यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया गया है.

वैज्ञानिकों ने कर दिया चौंकाने वाला दावा

हालांकि वैज्ञानिकों ने जल्द ही इन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया. शोधकर्ताओं के मुताबिक यह कोई इंसानी बनाई गई सड़क नहीं, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक संरचना है. यह इलाका Papahānaumokuākea Marine National Monument के अंदर आता है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संरक्षण क्षेत्रों में से एक माना जाता है.

