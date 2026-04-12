लव गुरु बनकर पहुंचे

बिहार के Samastipur जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने निजी रिश्ते को लेकर ऐसा कदम उठा लिया कि पूरा इलाका तमाशा बन गया. शादीशुदा होने के बावजूद अपनी प्रेमिका से दोबारा मिलने की जिद में वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घंटों तक नीचे उतरने से इनकार करता रहा. इस दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

प्रेमिका को पाने की जिद में टावर पर चढ़ा शख्स

जानकारी के मुताबिक, शख्स का नाम वासुदेव बताया जा रहा है. वह करीब 15 साल से शादीशुदा है, लेकिन कुछ साल पहले हैदराबाद में काम करने के दौरान उसे दूसरी महिला से प्यार हो गया. बताया जाता है कि वह उसके साथ भाग गया और शादी भी कर ली. बाद में परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को अलग कर दिया. इसी बात से नाराज होकर वासुदेव ने यह खतरनाक कदम उठाया और टावर पर चढ़कर अपनी प्रेमिका को वापस लाने की मांग करने लगा.

घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

वासुदेव को नीचे उतारने के लिए पुलिस, स्थानीय लोग और गांव के प्रतिनिधि लगातार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था. करीब 7 घंटे तक यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. मौके पर एंबुलेंस और अन्य इमरजेंसी सेवाएं भी तैनात कर दी गईं, क्योंकि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती थी. इस बीच लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे, जिससे मामला और ज्यादा फैल गया.

MLA के समझाने पर खत्म हुआ ड्रामा

आखिरकार Ranvijay Sahu मौके पर पहुंचे और उन्होंने वासुदेव से सीधे बात की. उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बात सुनी जाएगी और समस्या का हल निकाला जाएगा. MLA के आश्वासन के बाद वासुदेव मान गया और करीब 7 घंटे बाद टावर से नीचे उतर आया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने इसे “प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा” बताया, तो कुछ ने कहा कि “अब लव स्टोरी सुलझाने के लिए भी नेता बुलाने पड़ेंगे”. हालांकि कई लोगों ने इसे खतरनाक हरकत बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों में जान जोखिम में डालना सही नहीं है. वीडियो को Chaprazila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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