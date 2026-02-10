Video: सावधान! सड़क किनारे खड़ा होना भी सुरक्षित नहीं! पलक झपकते ही उजड़ गई लड़की की दुनिया

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी और अचानक हुई दुर्घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है. वीडियो में एक लड़की अपने बैग के साथ सड़क किनारे खड़ी है, शायद वह ऑटो या टैक्सी का इंतजार कर रही थी.

तभी अचानक एक ब्लैक रंग की कार तेज रफ्तार से आती है. कार की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कार के हवा के झोंके की चपेट में लड़की आ जाती है. लड़की कार से टकराकर काफी दूर जाकर गिरती है और फिर एक पल में लड़की की दुनिया बदल जाती है. यह दृश्य बेहद दर्दनाक है इसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है.

हादसा कैसे हुआ?

वीडियो के मुताबिक, लड़की सड़क किनारे खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मार देती है. इस दौरान कार के टकराने से वह सड़क पर काफी दूर जाकर गिरती है. घटना इतनी अचानक हुई कि उसे खुदकों बचाने का कोई समय नहीं मिल पाया.

सड़क सुरक्षा की अनदेखी

इस घटना से साफ जाहीर होता है कि सड़क पर नियमों का पालन न करना और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना कितने खतरनाक परिणाम ला सकता है. छोटी सी लापरवाही किसी की जान के लिए खतरा बन सकती है. पैदल यात्री के लिए सड़क पर सतर्क रहना और ड्राइवर के लिए नियंत्रित गति बनाए रखना दोनों आवश्यक हैं.

एक यूजर ने लिखा, “यह देखकर बहुत डर लगा. सड़क पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कितनी खतरनाक हो सकती है, यह साफ दिख रहा है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “इस तरह की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि सड़क पर हर पल सतर्क रहना कितना जरूरी है. तेज़ रफ्तार और ध्यान न देने की कीमत जान से भी ज्यादा हो सकती है.”