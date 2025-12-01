क्या नल की टोंटी से भरकर बेचा जाता है रेल नीर? यह वीडियो देख लेंगे तो करने लगेंगे तौबा-तौबा

भारतीय रेलवे से जुड़े वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. ऐसा ही भारतीय रेलवे से जुड़ा चौंकाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले रेल नीर की बोतलें नल के पानी से भरी जाती हैं. दरअसल वीडियो में दिखाई देता है कि एक युवक रेलवे स्टेशन पर लगे नल की टोंटी खोलकर रेल नीर की खाली प्लास्टिक बोतल में पानी भरता नजर आता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों में गुस्सा, डर और नाराजगी एक साथ दिखाई दे रही है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों का मानना है कि स्टेशन पर बिकने वाली पानी की बोतलें इसी तरह रीफिल करके बेची जा सकती हैं.

वीडियो में क्या आया नजर?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को @mktyaggi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जाता है कि एक युवक रेल नीर की बोतलों में नल से पानी भरता है और फिर ट्रेनों में बेचने के लिए चला जाता है. यह वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पब्लिक नल से भरकर रेल नीर की बोतल बेची जा रही है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोगों का गुस्सा भारतीय रेलवे पर निकल रहा है.

रेल मंत्रालय पर भड़के लोग

यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई यूजर्स ने इसे भ्रामक बताते हुए सवाल खड़े कर दिए. वहीं कुछ लोगों ने साफ लिखा कि वीडियो में दिखाई गई बोतल सील पैक रेल नीर नहीं बल्कि किसी भी ब्रांड की खाली बोतल हो सकती हैं. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर एक यूजर कमेंट करता है कि बकलोल हो क्या सील और बिना सील का अंतर पब्लिक को पता नहीं है? यह किसी भी कंपनी के बोतल हो सकती है, सिर्फ रेल नीर को क्यों बदनाम कर रहे हो?

वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया कि हर व्यक्ति सील पैक बोतल ही लेता है कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि अनपैक्ड बोतल खरीदें. वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने सरकार और मंत्रालय को भी निशाने पर लिया. सरकार को निशाने पर लेते हुए एक युवक ने कमेंट किया कि रेल मंत्री जी को रील बनाने से फुर्सत मिले तभी तो ध्यान देंगे. वहीं एक युवक ने तंज कसते हुए कमेंट किया कि इसलिए 1 रुपया सस्ता किया था क्या. वहीं एक युवक कमेंट करता है कि अब तो रेलवे का पानी पीना भी मुश्किल हो गया है, घर से पानी लेकर जाएं कृपया.

