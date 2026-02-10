Video: सड़क बनी रनवे! जॉर्जिया के चौराहे पर विमान की क्रैश-लैंडिंग, मौत के मुंह में जाने से बचा पायलट
Video: जॉर्जिया में एक विमान ने व्यस्त सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पायलट ने अपनी सूझबूझ से विमान को सुरक्षित उतारा, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई.
Viral Video: जॉर्जिया के गेन्सविले शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जब एक बीचक्राफ्ट G36 बोनान्ज़ा (N229TT) छोटे विमान ने अचानक एक व्यस्त सड़क पर क्रैश-लैंडिंग की. यह घटना उस समय हुई जब सड़क पर कारों की चहल पहल चरम पर थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि पायलट को गंभीर चोट नहीं आई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स चिंता और राहत दोनों महसूस कर रहे हैं.
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पायलट ने विमान को सड़क पर उतारने का निर्णय कुछ अज्ञात आपात स्थिति होने की वजह से लिया, लेकिन यह बात साफ नहीं हो पाई है कि विमान में तकनीकी खराबी थी या किसी और वजह से यह फैसला लिया. जिस चौराहे पर विमान उतरा, वह आमतौर पर ट्रैफिक से भरा हुआ था. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि छोटे विमान ने सड़क के बीचों-बीच सुरक्षित रूप से लैंडिंग की, जबकि आसपास की कारों में अचानक हड़कंप मच गया.
पायलट की बहादुरी और सावधानी
सड़क पर लैंडिंग !— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) February 10, 2026
बीचक्राफ्ट G36 बोनान्ज़ा (N229TT) जॉर्जिया के गेन्सविले में एक बिज़ी चौराहे पर क्रैश-लैंड हो गया। किस आपात स्थिति में पायलट ने उसे ज़बरदस्ती सड़क पर उतारा पता नहीं। लेकिन राहत की बात है कि कारों से टक्कर के बावजूद पायलट सही सलामत है। pic.twitter.com/3i2Jie2IdN!
एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह की लैंडिंग करने के लिए पायलट को काबू और अपने अनुभव पर पूरा भरोसा होना चाहिए. कई बार, ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में पायलट की गलती एक गंभीर जानलेवा हादसे का सबब बन जाती है. लेकिन इस मामले में पायलट ने न केवल विमान को सुरक्षित उतारा, बल्कि सड़क पर चल रही कारों से टकराव को भी कम से कम नुकसान में सीमित किया.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
घटना के तुरंत बाद, इस क्रैश-लैंडिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान की हल्की टक्कर कारों से हुई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं का सैलाब आ गया है. यूजर्स पायलट की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
