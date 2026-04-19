हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल

Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल

वीडियो में साफ दिखता है कि बारात के दौरान कुछ लोग हथियार लेकर हवा में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं. आसपास बैठे लोग इस पूरे नजारे को आराम से देखते नजर आते हैं, जैसे ये उनके लिए आम बात हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 19 Apr 2026 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

शादी-ब्याह में नाच-गाना और खुशियां देखी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो अलग ही कहानी बता रहा है. यहां बारात में ढोल-नगाड़ों की जगह AK-47 की आवाज गूंज रही है.  जी हां, सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पख्तून समुदाय की एक बारात में खुलेआम AK-47 जैसे हथियारों से फायरिंग होती दिखाई दे रही है. शादी का माहौल है, लोग जमा हैं, लेकिन ढोल-नगाड़ों के बीच गोलियों की आवाज गूंज रही है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सच में परंपरा है या फिर एक खतरनाक लापरवाही?

बारात में ‘गोलियों का जश्न’ बारातियों ने चलाई AK-47!

वीडियो में साफ दिखता है कि बारात के दौरान कुछ लोग हथियार लेकर हवा में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं. आसपास बैठे लोग इस पूरे नजारे को आराम से देखते नजर आते हैं, जैसे ये उनके लिए आम बात हो. माहौल ऐसा लगता है मानो ये शादी का ही एक हिस्सा हो. जानकारी के मुताबिक, पख्तून समुदाय के कुछ इलाकों में शादी या खुशी के मौके पर हथियार चलाने का चलन देखा गया है. हालांकि ये हर जगह या हर परिवार में नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पर इसे “जश्न” का तरीका माना जाता है. वीडियो में क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी ने हाथ में ये हथियार लिया हुआ है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nadir Khan Alami (@nadir_khan_alami)

मेहमानों में बच्चों ने की अंधाधुंध फायरिंग

वीडियो में दिख रहा है कि लोग मेहमानों की भीड़ में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स और लोग इसे बेहद खतरनाक मानते हैं. क्योंकि हवा में चलाई गई गोली भी वापस जमीन पर गिरती है और किसी की जान ले सकती है. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां सेलिब्रेशन फायरिंग हादसे में बदल गई. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. आपको बताते चलें कि एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग इसे परंपरा बता रहे हैं, तो कई लोग इसे गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक कह रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि “जश्न मनाने के और भी तरीके हैं, जान जोखिम में डालना सही नहीं.” एक यूजर ने लिखा, “ये शादी है या फायरिंग रेंज?”, वहीं दूसरे ने कहा, “एक छोटी गलती और बड़ी त्रासदी हो सकती है.” कई लोग ऐसे वीडियो पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं. वीडियो को nadir_khan_alami नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल

Published at : 19 Apr 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO AK-47 In Wedding
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
पठानों का स्वैग, बारात में पहुंचे बच्चों ने मेहमानों के बीच चलाई AK-47, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral News: मां के बनाए आखिरी खाने को बेटी ने funeral में परोसा, आपको रुला देगी ये खबर
Viral News: मां के बनाए आखिरी खाने को बेटी ने funeral में परोसा, आपको रुला देगी ये खबर
ट्रेंडिंग
Viral Vedio: शादी होती रहेगी बिजनेस जरूरी है... बारात छोड़ शेरवानी में ही पंचर बनाने लगा दूल्हा, वीडियो वायरल 
शादी होती रहेगी बिजनेस जरूरी है... बारात छोड़ शेरवानी में ही पंचर बनाने लगा दूल्हा, वीडियो वायरल 
ट्रेंडिंग
Video: मंडप पर ही शुरू हुए दूल्हा दुल्हन, मेहमानों के सामने मनाई सुहागरात? वीडियो हो रहा वायरल
मंडप पर ही शुरू हुए दूल्हा दुल्हन, मेहमानों के सामने मनाई सुहागरात? वीडियो हो रहा वायरल
Advertisement

वीडियोज

Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Iran US War Update: भारत को जंग में घसीटना..ईरान की चाल ? | Hormuz | Trump | Breaking | Khamenei
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में PM Modi का धुंआधार प्रचार | Mamata Banerjee | TMC | Breaking
Kailash Kher Interview: ‘जोगी’ के पीछे की कहानी, नई पीढ़ी को लेकर क्या बोले सिंगर?
Khabar Filmy Hai: दूसरी बार मम्मी-पापा बनने जा रहे दीपिका पादुकोन और रणवीर सिंह | Bollywood Masala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamilnadu News: तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की मौत, CM स्टालिन ने जताया दुख
तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 मजदूरों की मौत, CM स्टालिन ने जताया दुख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती SP को अदालत में रोका, कहा- 'हलफनामा सही तथ्यों पर नहीं'
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती SP को अदालत में रोका, कहा- 'हलफनामा सही तथ्यों पर नहीं'
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो
हारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो
साउथ सिनेमा
Vaazha 2 Worldwide Box Office: 200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
200 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाली 5वीं मलयालम फिल्म बनी 'वाझा 2'
विश्व
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
'किलिंग मशीन ईरान को खत्म करने का टाइम..', ट्रंप की आखिरी चेतावनी! पाकिस्तान जा रहा US डेलीगेशन
विश्व
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बातचीत
फिर पाकिस्तान पहुंचे अमेरिकी विमान, इस्लामाबाद में हलचल तेज, ईरान से जल्द होगी दूसरे दौर की बात
एग्रीकल्चर
बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती
बहेड़ा भरेगा किसानों की तिजोरी, ऐसे शुरू करें ये मुनाफे वाली खेती
ऑटो
600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें
600 KM रेंज, शानदार फीचर्स और बहुत कुछ, मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही ये इलेक्ट्रिक कारें
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget