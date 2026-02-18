Video: निशाना ऐसा कि अर्जुन भी दंग रह जाए! अखबार फेंकने वाले लड़के को लोगों ने बताया 'शार्पशूटर'

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों के दिलों को बहुत ही नरमी से छू लिया है. यह वीडियो एक युवा अखबार वितरक की है जो अपने गजब के निशाने और डिलीवरी कौशल की वजह से सोशल मीडिया पर छा गया है.

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि वह अखबारों को बड़ी सहजता से घरों की ओर फेंकता है. कभी वह उन्हें दरवाजे के नीचे बने संकरे गैप से सलीके से अंदर सरका देता है, तो कभी हवा में इस तरह उछालता है कि अखबार सीधे घरवालों के इंतजार करते हाथों में जा पहुंचता है.

पेपर बॉय दीप का कमाल का वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Paper boy (@paper_boy_deep)

‘पेपर बॉय दीप’ नाम से मशहूर इस लड़के के वीडियो अक्सर लाखों-करोड़ों व्यूज बटोरते हैं. उसका एक खास वीडियो इंस्टाग्राम पर 41 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हर छोटे वीडियो में उसकी अलग अंदाज देखने को मिलता है, जिससे न सिर्फ तेजी और सटीकता दिखती है, बल्कि नियंत्रण और निरंतरता का भी शानदार मेल नजर आता है. यही वजह है कि दर्शकों को उसके वीडियो प्रभावशाली और मनोरंजक लग रहे हैं.

कई क्लिप्स में वह दूर से मोड़े हुए अखबारों को इस तरह उछालता दिखाई देता है कि वे फर्श पर फिसलते हुए ठीक दरवाजे के सामने जाकर रुकते हैं. वहीं कुछ वीडियो में उसने अपनी टाइमिंग इतनी सटीक रखी कि बाहर निकलते ही लोग चलते-चलते हवा में अखबार पकड़ लेते हैं. रोजमर्रा के इस साधारण काम को उसने लगभग एथलेटिक प्रदर्शन में बदल दिया है, जो अब इंटरनेट पर एक वायरल तमाशा बन चुका है.

यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आते ही यूजर्स के कमेंट्स के बाढ़ आ गए हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, सोचिए आप घर में आराम कर रहे हों और अचानक उड़ता हुआ अखबार आपकी तरफ आ जाए.

दूसरी यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि 2027 में ओलंपिक में पेपर थ्रोइंग प्रतियोगिता जरूर होगी. जबकि वहीं कई यूजर्स ने उसकी निरंतरता और सटीकता की तारीफ करते हुए कहा कि उसके थ्रो देखने में बेहद संतोषजनक लगते हैं और उसकी तुलना पेशेवर खिलाड़ियों से की है.