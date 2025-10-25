हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएआई नहीं सच है? खूंखार दरिंदे से अकेले भिड़ गई दादी, हाईवे पर निकले शेर को छड़ी लेकर भगाया- वीडियो वायरल

गांव के पास बने हाईवे पर अचानक एक शेर आ जाता है. लोग गाड़ियों में बंद होकर या दूर खड़े होकर यह नजारा देखने लगते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ी दादी शेर के सामने छड़ी लेकर खड़ी हो जाती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Oct 2025 02:01 PM (IST)
सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है जो लोगों को हैरान कर देता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हुआ है, उसने इंटरनेट पर इंसानी हिम्मत और जज़्बे की नई मिसाल कायम कर दी है. कल्पना कीजिए, एक तरफ गरजता हुआ शेर और दूसरी तरफ एक बूढ़ी दादी, जिनके हाथ में सिर्फ एक छड़ी है. आम इंसान तो ऐसे में डर के मारे कांप जाए, लेकिन इस बुजुर्ग महिला ने जो किया, वो देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं.

जंगली शेर से अकेले भिड़ गई बूढ़ी दादी!

वीडियो में दिखता है कि गांव के पास बने हाईवे पर अचानक एक शेर आ जाता है. लोग गाड़ियों में बंद होकर या दूर खड़े होकर यह नजारा देखने लगते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ी दादी शेर के सामने छड़ी लेकर खड़ी हो जाती हैं. यह दृश्य न केवल दिल दहला देने वाला है बल्कि इंसानी हिम्मत और आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया है. दावों के मुताबिक, यह वायरल वीडियो किसी ग्रामीण इलाके का बताया जा रहा है लेकिन इसे एआई तकनीक का इस्तेमाल करके बनाए जाने का दावा किया जा रहा है. लेकिन जिस तरह से विज्युअल दिख रहे हैं उस हिसाब से यूजर्स इसे असली करार दे रहे हैं. वीडियो में जहां हाईवे के किनारे अचानक एक शेर आ धमकता है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajin Joseph (@multiversematrix)

दादी की छड़ से डरकर भागा शेर!

शेर के आने की खबर लगते ही गांव वालों में हड़कंप मच जाता है. लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और कुछ लोग दूर से मोबाइल कैमरा निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं. तभी वीडियो में एक दृश्य ऐसा आता है जो किसी फिल्म से कम नहीं लगता. एक बुजुर्ग दादी हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर धीरे-धीरे शेर की ओर बढ़ती हैं. शेर भी कुछ पल के लिए रुककर उन्हें देखता है, लेकिन दादी बिना डरे उसके सामने डट जाती हैं. हालांकि कुछ देर बाद शेर दादी की छड़ से डरकर खेत में गायब हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो

यूजर्स ने दी अलग अलग राय

वीडियो को  multiversematrix नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दादी को लगा वैसे ही 4 दिन की जिंदगी बची है. एक और यूजर ने लिखा...ये कमाल केवल एआई ही कर सकता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये सही वीडियो है. इस गांव के लोगों को जंगली जानवरों का डर नहीं है.

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल

Published at : 25 Oct 2025 02:01 PM (IST)
Lion TRENDING VIRAL VIDEO
