अब धरती नहीं, चांद पर कटेगी रात! इतने रुपये देकर बुक कर सकते हैं मून होटल का कमरा, इंटरनेट हैरान

कंपनी को अगर सभी जरूरी सरकारी और अंतरराष्ट्रीय मंजूरियां मिल जाती हैं, तो 2029 में चांद पर होटल का निर्माण शुरू हो सकता है. सोशल मीडिया पर अब इसकी चर्चा लोग करने लगे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Jan 2026 10:04 AM (IST)
अब तक आपने धरती पर होटल में ठहरने की बात सुनी होगी, लेकिन अब चांद पर होटल में रहने का सपना भी सच होने की ओर बढ़ रहा है. सोशल मीडिया और अंतरिक्ष की दुनिया में इन दिनों एक खबर तेजी से चर्चा में है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी चंद्रमा पर होटल बनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए लोगों से लाखों डॉलर की एडवांस बुकिंग भी लेने लगी है.

चांद पर रहना अब केवल सपना नहीं

कैलिफोर्निया की एक स्टार्टअप कंपनी जीआरयू स्पेस ने चांद पर होटल में ठहरने के इच्छुक लोगों से एडवांस रकम लेना शुरू कर दिया है. इस कंपनी की स्थापना सिर्फ 21 साल के युवा उद्यमी स्काइलर चान ने की है. कंपनी का दावा है कि वह साल 2032 तक दुनिया का पहला चंद्रमा होटल खोल सकती है.जीआरयू स्पेस फिलहाल उन लोगों से जमा राशि ले रही है जो भविष्य में चांद पर होटल में रुकने वाले पहले इंसान बनना चाहते हैं.

इतने में बुक होगा कमरा, पूरी कीमत जान उड़ जाएंगे होश

कंपनी अलग अलग विकल्पों के आधार पर 2.5 लाख डॉलर से लेकर 10 लाख डॉलर यानी करीब 2 करोड़ से 8 करोड़ रुपये तक की जमा राशि स्वीकार कर रही है. हालांकि होटल के कमरों की पूरी कीमत अभी तय नहीं हुई है, लेकिन स्काइलर चान का कहना है कि एक कमरे का खर्च 1 करोड़ डॉलर यानी 80 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है. राहत की बात यह है कि पूरी रकम एक साथ नहीं देनी होगी.

चांद पर मौजूद मिट्टी से बनाया जाएगा होटल

जीआरयू स्पेस का कहना है कि वह चांद पर होटल बनाने के लिए बेहद खास तकनीक का इस्तेमाल करेगी. कंपनी निर्माण का सारा सामान पृथ्वी से चांद पर भेजने के बजाय वहां मौजूद मिट्टी का इस्तेमाल करेगी. इसके लिए रोबोटिक सिस्टम की मदद से चंद्रमा की मिट्टी से मजबूत ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिनसे होटल की इमारत खड़ी की जाएगी. यह संरचना चांद के कठिन मौसम और हालात को सहने में सक्षम होगी.

यूजर्स भी रह गए हैरान

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये खबर वायरल हुई कमेंट्स करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी. लोग तरह तरह के रिएक्शन देने लगे. एक यूजर ने लिखा...जिसके पास इतने पैसे होंगे वो धरती पर ही अपना होटल बनाकर शानदार जिंदगी जिएगा. एक और यूजर ने लिखा....क्या इस स्कीम को फाइनेंस करवा सकते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...प्लीज मुझे लोन दे दीजिए, मैं चांद पर जाकर EMI भरता रहूंगा.

Published at : 19 Jan 2026 10:04 AM (IST)
Embed widget