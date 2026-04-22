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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo:1 करोड़ बर्बाद? नोएडा में फ्लैट खरीदकर पछता रहा ये शख्स, वीडियो शेयर कर बताई कड़वी सच्चाई

Video:1 करोड़ बर्बाद? नोएडा में फ्लैट खरीदकर पछता रहा ये शख्स, वीडियो शेयर कर बताई कड़वी सच्चाई

नोएडा में 1 करोड़ रुपये का फ्लैट खरीदने वाले शख्स ने वीडियो शेयर कर बिल्डिंग की खराब हालत उजागर की. टूटता प्लास्टर, बदरंग दीवारें और कबूतरों की गंदगी से कीड़े पैदा हो रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 22 Apr 2026 09:55 AM (IST)
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महंगे फ्लैट का सपना हर कोई देखता है, लेकिन अगर करोड़ों खर्च करने के बाद भी घर की हालत खराब निकले तो क्या होगा? नोएडा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने 1 करोड़ रुपये देकर 22वीं मंजिल पर फ्लैट खरीदा, लेकिन अब वही खरीदारी उसके लिए पछतावे की वजह बन गई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उसने अपने फ्लैट और बिल्डिंग की हालत दिखाकर लोगों को चौंका दिया है.

1 करोड़ का फ्लैट, फिर भी टूट रहा प्लास्टर

वायरल वीडियो में शख्स बताता है कि उसने नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए. लेकिन बिल्डिंग की बाहरी हालत देखकर वह खुद हैरान है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दीवारों का प्लास्टर गिर रहा है और बाहर की दीवारों का रंग भी खराब हो चुका है. शख्स कहता है, “इतने पैसे दिए हैं और ये हालत है”, जिससे उसकी नाराजगी साफ झलकती है.

 
 
 
 
 
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अंदर ठीक, बाहर पूरी तरह खराब

वीडियो में शख्स यह भी बताता है कि फ्लैट के अंदर तो अपनी मर्जी से इंटीरियर किया जा सकता है, लेकिन बाहर की हालत पूरी तरह खराब है. उसके मुताबिक, इतने महंगे फ्लैट के हिसाब से बिल्डिंग का मेंटेनेंस बिल्कुल भी सही नहीं है.

कबूतरों ने बढ़ाई मुसीबत, कीड़ों का आतंक

शख्स ने एक और बड़ी समस्या बताई जो NCR के कई हाईराइज फ्लैट्स में आम है. उसने कहा कि पास के खाली फ्लैट में कबूतरों की गंदगी जमा हो रही है, जिससे कीड़े पैदा हो रहे हैं. उसका दावा है कि उसे ऐसे-ऐसे कीड़े देखने को मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखे.

यह भी पढ़ें: Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर “adarshxunfltrd” नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और बिल्डरों की क्वालिटी पर सवाल उठाए. कुछ यूजर्स का कहना है कि महंगे फ्लैट खरीदने के बाद भी ऐसी समस्याएं मिलना चिंता की बात है.

यह भी पढ़ें: Kota Viral Video : लड़के ने सुतली बम जला मगरमच्छों पर फेंका! धमाका सुन तिलमिला गए पानी के दरिंदे, वीडियो वायरल

Published at : 22 Apr 2026 09:55 AM (IST)
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