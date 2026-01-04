सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों के गुस्से और चिंता की बड़ी वजह बन गया है. नए साल के जश्न के नाम पर लापरवाही, गैरजिम्मेदारी और संवेदनहीनता की जो तस्वीर इस वीडियो में सामने आई है, उसने हर समझदार इंसान को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में दिख रहा दृश्य न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक चेतावनी भी है. इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं, बल्कि माता पिता की सबसे बड़ी नाकामी का सबूत है.

न्यू ईयर पार्टी में सामने आई मां बाप की बड़ी लापरवाही

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि न्यू ईयर पार्टी का माहौल है. टेबल पर शराब की बोतलें रखी हुई हैं, आसपास लोग बातचीत और मस्ती में डूबे हैं. इसी बीच एक छोटी बच्ची, जिसे शायद यह तक पता नहीं कि गिलास में क्या रखा है, चुपचाप गिलास उठाकर पीने लगती है. बच्ची मासूमियत में उसे जूस या कोई सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पी रही होती है. वहीं पास ही मौजूद उसके माता पिता नशे में इतने मशगूल नजर आते हैं कि उन्हें इस खतरनाक हरकत का एहसास तक नहीं होता.

बच्ची को शराब पीते देख दंग रह गए लोग

वीडियो में बच्ची को गिलास से शराब पीते देख लोग सन्न रह गए. यह दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान के लिए परेशान करने वाला है. शराब जैसे खतरनाक पदार्थ का बच्चों के शरीर पर क्या असर हो सकता है, यह किसी से छिपा नहीं है. कम उम्र में शराब का सेवन बच्चे की सेहत, दिमागी विकास और भविष्य तीनों के लिए बेहद नुकसानदेह हो सकता है. इसके बावजूद इस वीडियो में माता पिता की लापरवाही साफ झलकती है.

यह भी पढ़ें: टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

यूजर्स का खौल उठा खून

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि ऐसे लोगों को माता पिता कहलाने का हक नहीं है. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या जश्न मनाने का मतलब अपनी जिम्मेदारी भूल जाना होता है. वहीं कई लोगों ने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यह दूसरों के लिए सबक बन सके. वीडियो को @nehraji779 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: "बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल