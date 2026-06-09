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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMonkey Carrying Puppy Viral Video: किसे लग रहा ज्यादा डर? कुत्ते के पिल्ले को लेकर पेड़ पर चढ़ गया बंदर, वीडियो देख छूटेगी हंसी

Monkey Carrying Puppy Viral Video: किसे लग रहा ज्यादा डर? कुत्ते के पिल्ले को लेकर पेड़ पर चढ़ गया बंदर, वीडियो देख छूटेगी हंसी

Monkey Carrying Puppy Viral Video: हिमाचल प्रदेश के रिवालसर में एक बंदर कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेकर पेड़ पर चढ़ गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां देखें पूरी वीडियो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 09 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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Monkey Carrying Puppy Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग एक साथ हंस भी रहे हैं और चिंता भी जता रहे हैं. वीडियो हिमाचल प्रदेश के रिवालसर इलाके का बताया जा रहा है.  इसमें एक बंदर कुत्ते के छोटे से पिल्ले को अपनी गोद में लेकर पेड़ पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिल्ला बंदर की गोद में बिल्कुल चुपचाप बैठा है. उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है. वो शांती से निचे खड़े लोगों को देख रहा है. वीडियो देखने वाले लोग भी यही सोच रहे हैं कि इस समय ज्यादा डरा हुआ कौन है, बंदर या फिर बेचारा पिल्ला. 

पेड़ की ऊंचाई पर बैठा रहा बंदर, नीचे खड़े लोग देखते रहे नजारा

वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर पेड़ की एक ऊंची डाल पर बैठा हुआ है और पिल्ले को मजबूती से पकड़ा हुआ है.  नीचे खड़े लोग इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं. कुछ लोग हंस रहे हैं तो कुछ लोग पिल्ले की सुरक्षा को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं. पिल्ला बंदर की गोद में दुबका हुआ बैठा है और बिल्कुल भी हिलने की कोशिश नहीं कर रहा जैसे वे मन ही मन सोच रहा " भाई छोड़ मत देना, मां घर पर इंतजार कर रही है" उसे देखकर ऐसा लग रहा मानो वह नीचे गिरने या बंदर द्वारा छोड़ दिए जाने से डर रहा हो.  यह अनोखा नजारा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और इसी वजह से वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

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लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं.  जिसमें एक यूजर ने लिखा, "लगता है बंदर ने नया पालतू जानवर पाल लिया है" वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "पिल्ले के चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि उसकी हालत खराब है." एक अन्य यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, "पिल्ला सोच रहा होगा कि आज का दिन में यहां ही क्यों आया." हालांकि कई लोगों ने चिंता भी जताई है. उनका कहना है कि वीडियो भले ही मजेदार लग रहा हो, लेकिन पिल्ले की सुरक्षा सबसे जरूरी है. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ देर बाद बंदर ने पिल्ले को सुरक्षित नीचे छोड़ कर चला जाये. 

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Published at : 09 Jun 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
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