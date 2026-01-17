आधी रात महिला के सीने पर बैठा 8 फीट लंबा अजगर, पति की सूझबूझ से ऐसे बची जान

Python Slithers Into Bed: ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर की रहने वाली रेचल ब्लूर के लिए एक रात किसी डरावने अनुभव से कम नहीं थी. आधी रात को नींद के दौरान उन्हें अपने सीने और पेट पर भारी वजन महसूस किया. शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद मेरा पालतू मेरे सीने पर आकर लेट गया है. लेकिन जब उन्होंने जानवर को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उन्हें सरीसृप का चिकना, हिलता-डुलता शरीर महसूस हुआ. तभी ब्लूर के पति ने उनसे कहा, "बेबी, हिलना मत. तुम्हारे ऊपर लगभग ढाई मीटर (8 फीट) लंबा कार्पेट पाइथन है.

कुत्तों को बचाना बनी पहली प्राथमिकता

हालांकि हालात बेहद भयावह थे, लेकिन रचेल की पहली चिंता अपने दो पालतू कुत्तों को लेकर थी क्योंकि वे अजगर पर हमला कर सकते हैं. उन्हें इस बात का डर था कि अगर मेरे डेलमेटियन कुत्ते को पता चल गया कि वहां एक सांप है... तो तबाही मच जाएगी.

उससे पहले बूलर के पति ने कुत्तों को कमरे के बाहर सुरक्षित बंद कर दिया और सांप को बिना डराए चादर के नीचे से रेंगकर बाहर निकलने की सलाह दी. रचेल ने कहा, "मैं बस चादर के नीचे से धीरे-धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी... मेरे मन में चल रहा था, 'क्या सच में ऐसा हो रहा है? यह कितना अजीब है!"

खिड़की के रास्ते घर में घुसा था अजगर

सुरक्षित बाहर निकलने के बाद, रेचल ने खिड़की की शटर के ज़रिए अजगर को जाते हुए देखा, तो उसे लगा कि इसी रास्ते से अजगर घर में घुस आया था. उन्होंने बताया कि अजगर इतना बड़ा था कि मेरे छाती पर कुंडली मारकर बैठने के बावजूद, उसकी पूंछ का कुछ हिस्सा कमरे की खिड़की से बाहर निकला हुआ था. मैंने उसे पकड़ा, और तब भी वह कुछ ज्यादा डरा हुआ नहीं लगा. वह मेरे हाथ में बस लड़खड़ा रहा था.