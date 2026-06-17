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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये तो लेने के देने पड़ गए! चूसा हुआ आम कहते थे लोग तो शख्स ने खा ली 1.26 लाख की गोलियां, गुब्बारा बन गया शरीर

ये तो लेने के देने पड़ गए! चूसा हुआ आम कहते थे लोग तो शख्स ने खा ली 1.26 लाख की गोलियां, गुब्बारा बन गया शरीर

सोशल मीडिया पर एक मामला इन दिनों काफी वायरल है. चीन के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने अपने पतलेपन और लोगों के तानों से परेशान होकर एक फिटनेस इंफ्लुएंसर की सलाह मानी.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Jun 2026 10:59 AM (IST)
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अक्सर पतले लोगों को लोग चूसा हुआ आम और कुपोषित और न जाने क्या क्या कहकर चिढ़ाते हैं. इन्हीं वजहों से कई बार सामने वाला शख्स ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है. ऐसा ही एक मामला चीन से सामने आया है जहां एक शख्स लोगों के तानों से इतना परेशान हो गया कि उसने एक इन्फ्लुएंसर की सलाह पर 1.26 लाख रुपये की वेट गेन गोलियां खरीद लीं और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा. हालात इतनी गंभीर हो गई कि शख्स को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा.

चूसा हुआ आम कहते थे लोग, शख्स ने कर दी बड़ी गलती

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मामला इन दिनों काफी वायरल है. चीन के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने अपने पतलेपन और लोगों के तानों से परेशान होकर एक फिटनेस इंफ्लुएंसर की सलाह मानी और उसने 1. 26 लाख रुपये के वेट गेन सप्लीमेंट खरीद लिए. शुरुआत में तो उसे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे वो गोलियां खाता गया उसके शरीर में गैस की समस्या पैदा होने लगी. गैस की समस्या इतनी बढ़ी कि उसका शरीर फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया. उसे हर दिन उल्टी और मतली होने लगी.

होना पड़ा अस्पताल में एडमिट

जब ज्यादा समस्या बढ़ी तो शख्स ने डॉक्टर को दिखाया जहां उसकी गंभीर समस्या देखते हुए उसे डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया. इलाज के दौरान शख्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वजन बढ़ने के बजाए उल्टा उसका वजन साढ़े 6 किलो कम हो गया. इस शख्स का नाम लियू है और घटना चीन के शंघाई शहर की बताई जा रही है. लियू पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है. अब यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, कभी ना करें रील पर विश्वास

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...ये तो लेने के देने पड़ गए. एक और यूजर ने लिखा...इसलिए कोई भी अगर रील पर आकर बकवास करे तो उसे तुरंत नहीं मान लेना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वजन कम हो या ज्यादा, अपने घर का खाना खाकर ही घटाएं या बढ़ाएं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Jun 2026 10:59 AM (IST)
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