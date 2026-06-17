ये तो लेने के देने पड़ गए! चूसा हुआ आम कहते थे लोग तो शख्स ने खा ली 1.26 लाख की गोलियां, गुब्बारा बन गया शरीर
सोशल मीडिया पर एक मामला इन दिनों काफी वायरल है. चीन के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने अपने पतलेपन और लोगों के तानों से परेशान होकर एक फिटनेस इंफ्लुएंसर की सलाह मानी.
अक्सर पतले लोगों को लोग चूसा हुआ आम और कुपोषित और न जाने क्या क्या कहकर चिढ़ाते हैं. इन्हीं वजहों से कई बार सामने वाला शख्स ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है. ऐसा ही एक मामला चीन से सामने आया है जहां एक शख्स लोगों के तानों से इतना परेशान हो गया कि उसने एक इन्फ्लुएंसर की सलाह पर 1.26 लाख रुपये की वेट गेन गोलियां खरीद लीं और इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा. हालात इतनी गंभीर हो गई कि शख्स को अस्पताल में एडमिट होना पड़ा.
चूसा हुआ आम कहते थे लोग, शख्स ने कर दी बड़ी गलती
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक मामला इन दिनों काफी वायरल है. चीन के रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर ने अपने पतलेपन और लोगों के तानों से परेशान होकर एक फिटनेस इंफ्लुएंसर की सलाह मानी और उसने 1. 26 लाख रुपये के वेट गेन सप्लीमेंट खरीद लिए. शुरुआत में तो उसे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे वो गोलियां खाता गया उसके शरीर में गैस की समस्या पैदा होने लगी. गैस की समस्या इतनी बढ़ी कि उसका शरीर फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया. उसे हर दिन उल्टी और मतली होने लगी.
होना पड़ा अस्पताल में एडमिट
जब ज्यादा समस्या बढ़ी तो शख्स ने डॉक्टर को दिखाया जहां उसकी गंभीर समस्या देखते हुए उसे डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया. इलाज के दौरान शख्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वजन बढ़ने के बजाए उल्टा उसका वजन साढ़े 6 किलो कम हो गया. इस शख्स का नाम लियू है और घटना चीन के शंघाई शहर की बताई जा रही है. लियू पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है. अब यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
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यूजर्स बोले, कभी ना करें रील पर विश्वास
सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा...ये तो लेने के देने पड़ गए. एक और यूजर ने लिखा...इसलिए कोई भी अगर रील पर आकर बकवास करे तो उसे तुरंत नहीं मान लेना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वजन कम हो या ज्यादा, अपने घर का खाना खाकर ही घटाएं या बढ़ाएं.
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