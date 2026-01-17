सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सिर्फ चर्चा में नहीं आते बल्कि गुस्सा, बहस और सवाल भी खड़े कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. वीडियो में एक ऑर्केस्ट्रा स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है, माहौल म्यूजिक और तालियों से भरा होता है, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती. स्टेज पर मौजूद डांसर की खुशी और आत्मविश्वास पल भर में डर और गुस्से में बदल जाता है. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर आक्रोश जता रहे हैं.

स्टेज पर डांस कर रही ऑर्केस्ट्रा से बदतमीजी

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ऑर्केस्ट्रा स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है. डांसर अपने डांस में पूरी तरह मग्न होती है और सामने मौजूद लोग म्यूजिक का आनंद ले रहे होते हैं. इसी दौरान पीछे से एक शख्स चुपचाप स्टेज पर चढ़ आता है और अचानक डांसर को गलत तरीके से छू लेता है. यह हरकत इतनी अचानक होती है कि डांसर बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर उस शख्स पर भड़क जाती है.

View this post on Instagram A post shared by 💫 betaj Badshah 💫 (@rock_star_20.7)

डांसर का रिएक्शन वीडियो में साफ नजर आता है. वह डर और गुस्से से कांपती हुई दिखती है और तुरंत विरोध करती है. इसके बाद स्टेज पर मौजूद ऑर्केस्ट्रा का स्टाफ और अन्य लोग हरकत में आ जाते हैं. कुछ ही सेकंड में वह शख्स चारों तरफ से घिर जाता है. इसके बाद जो होता है, वह वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ले आता है.

लोगों ने पकड़कर कूटा

वीडियो में दिखता है कि स्टाफ और ऑर्केस्ट्रा के लोग उस मनचले को स्टेज पर ही पकड़ लेते हैं और फिर लात घूसों से उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं. वह शख्स जमीन पर गिर जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्साए लोग उसे उठने का मौका नहीं देते. स्टेज पर मौजूद लोग इस हरकत को लेकर बेहद आक्रोशित नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, अच्छी दवा लग गई

वीडियो को rock_star_20.7 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अच्छी दवाई लगी है इस मनचले को. एक और यूजर ने लिखा...इस तरह से छूना किसी को भी गुस्सा दिला देगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये सही था, अच्छा हुआ पकड़कर कूट दिया.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो