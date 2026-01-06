कहते हैं इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता. जहां इंसानियत होती है वहां अच्छाई और सच्चाई अपने आप डेरा डाल लेती है. इंसानियत का एक नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है जहां एक युवक खंभे पर फंसे एक परिंदे को छुड़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है और बताता है कि बुराई कितने भी पैर पसार ले, उसे काटने के लिए इंसानियत भरा एक कदम ही काफी होता है. वीडियो देखने के बाद आप भी शख्स की तारीफ करने लगेंगे.

क्रेन से लटककर युवक ने बचाई परिंदे की जान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक क्रेन पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है. क्रेन का शाफ्ट काफी ऊंचाई पर गई हुई है और ये शख्स उस पर ऐसे लटका है कि देखते ही दम निकले. लेकिन तभी लोगों की नजरें जाती है उस क्रेन के पास लगे खंभे पर. जहां एक परिंदा जो बेजुबान होने के साथ साथ लाचार भी है, अपनी टांग को तार में फंसा बैठा है और अब छूटने के लिए तड़प रहा है, शायद दर्द में और पीड़ा में.

📍 Punjab | Heartwarming viral video: Brave man dangles from a moving crane to free a tiny bird trapped in overhead wires. Pure compassion in action!

एक झटका और दर्द में तड़प रहा परिंदा हुआ आजाद

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि क्रेन पर लटका युवक धीरे से कंभे की ओर जाता है और एक झटका देकर पंछी को आजाद कर देता है. जिसके बाद पंछी फिर से पंख फैलाता हुआ वहां से निकल जाता है. अब वीडियो वायरल होने के बाद लोग युवक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

यूजर्स ने जताई नाराजगी

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पंछी की जान बचाना सही है, लेकिन खुद की जान को खतरे में ना डालें. एक और यूजर ने लिखा...इंसानियत आज भी जिंदा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस तरह से बगैर सेफ्टी लटकना बेवकूफी है, आपमें दया है बहुत अच्छा है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी चाहिए.

