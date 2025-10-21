जब मैथिली ठाकुर ने इंडियन आइडल में दिया था ऑडिशन! वायरल हो रहा पुराना वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पुराना वीडियो धूम मचा रहा है जिसमें छोटी सी उम्र में सुरों की दुनिया को हिला देने वाली आवाज सुनाई देती है. यह कोई और नहीं बल्कि बिहार के अलीनगर से बीजेपी की उम्मीदवार बनीं मैथिली ठाकुर हैं. कभी इंडियन आइडल जूनियर के मंच पर अपनी मधुर आवाज से जजों को भावुक करने वाली यह लड़की आज राजनीति की राह पर कदम रख चुकी है. वीडियो देखकर लोगों के जेहन में पुरानी यादें ताजा हो गई हैं. एक तरफ मैथिली का सुरों से सजा हुआ बचपन लोगों को भावुक कर रहा है तो दूसरी तरफ उनका राजनीति में कदम रखना चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं “इंडियन आइडल से लेकर राजनीति तक, यह तो असली प्रेरणा की कहानी है.”

इंडियन आइडल जूनियर में नजर आई थीं मैथिली ठाकुर!

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है. जैसे ही बीजेपी की ओर से यह नाम घोषित हुआ, इंटरनेट पर हलचल मच गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके पुराने ऑडिशन और सिंगिंग वीडियो दोबारा वायरल होने लगे. खासकर उनका इंडियन आइडल जूनियर का ऑडिशन वीडियो लोगों के दिलों को फिर से छू गया. उस वीडियो में मासूम सी बच्ची अपनी गायकी से मंच पर जजों को झूमने पर मजबूर कर देती है.

मैथिली ठाकुर का एक बेहद पुराना क्लिप जब वह इंडियन आइडल जूनियर में याद पिया की गाना गई थी pic.twitter.com/VPv8txvJwM — 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) October 17, 2025

सुरों से राजनीति तक, गजब का रहा मैथिली का सफर

मैथिली ठाकुर मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में अपने पिता के साथ की थी. बिहार के उस दौर में जब बिहार के हालात की चर्चा हर जुबान पर थी, मैथिली के परिवार ने कला की राह चुनी और राजधानी जाकर संगीत की साधना शुरू की. कई संघर्षों और असफलताओं के बाद मैथिली को सोशल मीडिया और सिंगिंग रियलिटी शो के जरिए पहचान मिली. उनकी आवाज में लोकधुनों का जादू है जिसने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में लोगों को दीवाना बना दिया.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को @jpsin1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बिहार की बेटी पर गर्व है, जिसने आज तक कोई अश्लील गाना नहीं गाया. एक और यूजर ने लिखा...बहुत सुंदर गाया, सुरों की मलिका है ये लड़की. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....कहां से कहां पहुंच गई, मजा आ गया गाना सुनकर.

