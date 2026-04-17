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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLucknow Vikas Nagar Fire: लखनऊ की झुग्गियों की आग ने फूंक दिए सपने, 1.5 लाख की राख देख चाक-चाक हो जाएगा सीना

Lucknow Vikas Nagar Fire: लखनऊ की झुग्गियों की आग ने फूंक दिए सपने, 1.5 लाख की राख देख चाक-चाक हो जाएगा सीना

Lucknow Vikas Nagar Fire: रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आग शाम रिंग रोड के पास एक खाली जमीन पर बसी झुग्गियों में लगी. देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 17 Apr 2026 06:29 PM (IST)
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Lucknow Vikas Nagar Fire: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके में हुई एक भीषण आग ने कई गरीब परिवारों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी. जिस जगह लोग अपने छोटे-छोटे सपनों को जोड़कर एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे थे, वहां कुछ ही घंटों में सब कुछ जलकर राख हो गया. 200 से ज्यादा झुग्गियां इस आग की चपेट में आ गईं और दर्जनों परिवार बेघर हो गए. यह घटना सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि उन सपनों का टूटना था जो वर्षों की मेहनत और बचत से जुड़े थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह आग शाम रिंग रोड के पास एक खाली जमीन पर बसी झुग्गियों में लगी. देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया.

इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें एक महिला का दर्द भरा वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने नुकसान और टूटे हुए सपनों के बारे में बता रही है.

वायरल वीडियो में महिला ने क्या बताया 

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने जले हुए सामान और राख को हाथ में लेकर रोते हुए अपनी आपबीती बता रही है. महिला बताती है कि उन्होंने और उनके पति ने बहुत मेहनत से करीब 1.5 लाख रुपये जमा किए थे, जो उनके सपनों के घर के लिए रखे गए थे. आग में वह सारी रकम और सामान जलकर खत्म हो गया. महिला का कहना है कि उन्होंने पुलिस और लोगों से अपने बक्से निकालने की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की. 

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घर बनाने का सपना राख में बदल गया

वीडियो में महिला यह भी बताती है कि यह पैसा उन्होंने अपने घर के निर्माण के लिए जमा किया था. इसके अलावा उनके गहने और जरूरी सामान भी आग में नष्ट हो गए. वह यह भी कहती है कि अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची है और वे पूरी तरह बेसहारा हो गए हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर दुख और नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने प्रशासन से बेहतर राहत और पुनर्वास की मांग की है, जिससे प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मदद मिल सके. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं बार-बार होती हैं और गरीब परिवार सबसे ज्यादा नुकसान झेलते हैं. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: गेट क्यों नहीं हटवा देता रेलवे? स्लीपर कोच में इमरजेंसी विंडो से घुसी भीड़ तो भड़के यूजर्स

Published at : 17 Apr 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Lucknow Slum Fire LUCKNOW Vikas Nagar Fire Lucknow Slum Fire Accident
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