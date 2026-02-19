हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: केरल के पलक्कड़ में चलती बस में लगी आग, लोगों की जांबाजी ने बचाई दर्जनों जानें, देखें वीडियो

Video: केरल के पलक्कड़ में चलती बस में लगी आग, लोगों की जांबाजी ने बचाई दर्जनों जानें, देखें वीडियो

Viral Video: केरल के पलक्कड़ में बस में अचानक आग लग गई, लेकिन ड्राइवर ने तुरंत बस को रोका और वहां मौजूद लोगों ने मिलकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर बड़ी दुर्घटना टाल दी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 05:21 PM (IST)
Preferred Sources

Kerala Bus Fire: केरल के पलक्कड़ से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. जिसमें दिखाया गया है कि सड़क पर जा रही एक बस में अचानक आग लग जाती है. बस का ड्राइवर तुरंत बस रोक देता है. आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि अगर थोड़ी देर भी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. वीडियो में देखा जा सकता है कि बस में सवार लोग घबरा गए, लेकिन वहां मौजूद लोग मिलकर बिना किसी नुकसान के सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं.

खास तौर पर एक ऑटो वाले की तत्परता ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा. उसने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को निकालकर बस के नीचे लगी आग को बुझाने की कोशिश की. यही सामूहिक प्रयास और सामाजिक जिम्मेदारी के असली मायने हैं, जिसने बड़ी दुर्घटना को टाल दिया.

त्वरित मदद ने बचाई जान

ऑटो वाले और अन्य लोगों की तुरंत की गई मदद ने बस में बैठे सभी लोगों की जान बचाई. कुछ सेकंड की देरी भी गंभीर नुकसान का कारण बन सकती थी. यह दिखाता है कि आपात स्थिति में शांत रहना और तुरंत कार्रवाई करना कितना जरूरी है.

मानवीयता और एकता की मिसाल

एक यूजर ने लिखा, "मेरी नजर तो ऑटो वाले पर पड़ी है, कितनी तत्परता से Fire Extinguisher सिलेंडर को निकालकर बस के नीचे आग को बुझाने का प्रयास करता है." एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "सच्ची मानवीयता और एकता की मिसाल! केरल के लोगों ने साबित कर दिया कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो बड़े से बड़े खतरे को भी टाला जा सकता है."

यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि आपात स्थिति में सिर्फ उपकरण होना ही काफी नहीं है. लोगों में सहयोग और जिम्मेदारी की भावना होना भी उतना ही जरूरी है. जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी आपदा को बड़ा होने से रोका जा सकता है.

Published at : 19 Feb 2026 05:21 PM (IST)
Trending News Kerala News Kerala Bus Fire
