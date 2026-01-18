सोशल मीडिया पर जब भी विदेशों की ट्रेनों की बात होती है, तो लोग अक्सर उनकी साफ-सफाई, समय की पाबंदी और आधुनिक सुविधाओं की चर्चा करने लगते हैं. लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान भी किया है और सोचने पर भी मजबूर कर दिया है. यह वीडियो जापान की एक स्लीपर ट्रेन का बताया जा रहा है, जिसमें सुविधाएं किसी लग्जरी होटल से कम नहीं हैं. खास बात यह है कि इस ट्रेन का टूर एक भारतीय शख्स ने कराया है, जिसने पूरे कोच की बारीक जानकारी वीडियो के जरिए लोगों को दिखाई है. वीडियो देखने के बाद लोग इसे सपने जैसा बता रहे हैं.

जापान की ट्रेन देख हैरान रह जाएंगे आप

वायरल हो रहे इस वीडियो में जापान की स्लीपर ट्रेन का अंदरूनी नजारा दिखाया गया है. वीडियो की शुरुआत ट्रेन के कोच से होती है, जहां एक लंबा और साफ-सुथरा कॉरिडोर नजर आता है. दोनों तरफ स्लीपर बर्थ्स लगे हुए हैं, जिन्हें बेहद सलीके से डिजाइन किया गया है. हर बर्थ को प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए बनाया गया है, ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के आराम कर सकें. वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रेन के अंदर की जगह भले ही ज्यादा चौड़ी न हो, लेकिन डिजाइन इतना स्मार्ट है कि हर इंच का सही इस्तेमाल किया गया है. बर्थ्स लकड़ी के फिनिश में हैं, जो देखने में काफी प्रीमियम लगती हैं. हर बर्थ के साथ सीढ़ी, हैंडरेल और लाइट की सुविधा दी गई है, ताकि यात्री आसानी से ऊपर नीचे जा सकें.

यह जापान की स्लीपर ट्रेन है यह इतनी इसलिए खूबसूरत है क्योंकि जापान में SC ST ACT, OBC ACT, आरक्षण नहीं है? भारत अपनी तुलना जापान चीन से कर रहा है लेकिन यहां -40 नंबर वाले डॉक्टर बनाए जा रहे हैं? pic.twitter.com/GEM0thhU4G — Anuj Agnihotri Swatntra (@ASwatntra) January 18, 2026

स्लीपर में भी शानदार हैं सुविधाएं

भारतीय शख्स वीडियो में यह भी दिखाता है कि हर यात्री के लिए अलग सोने की जगह है, जहां साफ बिस्तर, तकिया और कंबल मौजूद है. बर्थ के अंदर चार्जिंग प्वाइंट, छोटी शेल्फ और लाइट की सुविधा भी दी गई है. इसका मतलब यह है कि यात्री अपना मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिवाइस आसानी से चार्ज कर सकते हैं. इसके अलावा पानी पीने के लिए कप और बाहर के व्यूज के लिए पैक विंडो दी गई है जिससे बाहर का नजारा बेहतर दिखाई देता है.

यूजर्स बोले, ये तो सपने जैसा है

वीडियो को @ASwatntra नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं खई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये तो सपने जैसा है, जापान बहुत आगे है. एक और यूजर ने लिखा...विकास के मामले में जापान का कोई मुकाबला नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जापान की ट्रेनें पूरी दुनिया में मशहूर है.

