कभी-कभी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कहानियां किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगतीं. जयपुर से सामने आई चोरी की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां चोरों ने न तो किसी अंदरूनी मुखबिर का सहारा लिया और न ही महीनों की रेकी की. बस मोबाइल निकाला, गूगल सर्च किया और शहर के पॉश इलाकों की लिस्ट तैयार कर ली. इसके बाद जो हुआ, उसने लोगों को हैरानी में डाल दिया. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ यूजर्स ने अपने रिएक्शन देने शुरु कर दिए.

अब इंटरनेट से भी चोरी, सोशल मीडिया पर लोग हैरान

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि अब अपराधियों का तरीका भी पूरी तरह डिजिटल हो चुका है. यूजर्स लिख रहे हैं कि पहले चोर गलियों में घूमकर मकानों की पहचान करते थे, अब वही काम इंटरनेट कर रहा है. जयपुर जैसे बड़े शहर में पॉश कॉलोनियों को पहचानना अब कोई मुश्किल काम नहीं रहा, और यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है.

25 लाख नकद और जेवरात लेकर भागे

पुलिस के अनुसार यह मामला 28 जनवरी को जयपुर के C-Scheme इलाके की भागीरथ कॉलोनी में हुआ. आरोपियों ने गूगल मैप्स के जरिए पहले पोजिशन ढूंढ़ी और फिर घर खाली मिलने पर बैटन जैसे कैमरे तोड़ दिए. तीन घंटे तक घर में रहते हुए उन्होंने करीब 25 लाख रुपये से ज्यादा नकद और जेवरात लेकर भाग गए. यह पूरा तरीका इतना सुनियोजित था कि शुरुआती जांच में ही कई संदिग्धों की पहचान CCTV फुटेज से की गई.

दिल्ली और उत्तरप्रदेश के निकले बदमाश

पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक पर पहले से ही 35 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे इसी तरीके से अलग-अलग शहरों में पॉश घरों की रेकी करते रहे हैं, और फिर मौका पाते ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. अभी भी गिरोह के तीन अन्य सदस्य फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है.

