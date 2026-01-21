हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाल के साथ कपड़े नोचे फिर सड़क पर गिरा गिराकर मारा, लड़कियों के बीच ऐसा संग्राम नहीं देखा होगा- वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियां शहर की सड़कों पर ऐसे लड़ रही हैं मानों एक दूसरे से पुरानी और गहरी दुश्मनी हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 21 Jan 2026 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आपने पापा की परियों की लड़ाई खूब देखी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखने के बाद आपकी आंखें और मुंह दोनों फटे रह जाएंगे. वीडियो हरियाणा के करनाल से सामने आया है जिसमें आईटीआई की छात्राओं के बीच जिस तरह का संग्राम छिड़ा है उसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. सड़क पर चांटों और लात घूंसो की बारिश से सराबोर यह वीडियो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा.

करनाल में ITI छात्राओं के बीच चले लात घूंसे

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियां शहर की सड़कों पर ऐसे लड़ रही हैं मानों एक दूसरे से पुरानी और गहरी दुश्मनी हो. लड़कियों का ग्रुप शहर की सड़कों पर अचानक आता है और उसी में से कुछ लड़कियां एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे ये लड़कियां जो एक आईटीआई कॉलेज की छात्राएं बताई जा रही हैं एक दूसरे पर थप्पड़ और लात घूंसो की बरसात कर रही है. कभी वो एक दूसरे के बाल नोचती हैं तो कभी जमीन पर गिराकर मारती हैं.

गाड़ियां रोककर तमाशा देखने लगे लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि झगड़ते हुए लड़कियों को कोई होश नहीं है और उनका झगड़ा देखने के लिए शहर का ट्रैफिक जाम हो गया है. लोग अपनी गाड़ियां रोककर इन लड़कियों के दंगल को देख रहे हैं. हालांकि हैरान कर देने वाली बात ये है कि कोई इनमें से झगड़ा सुलझाने नहीं आ रहा है और लोग तमाशबीन खड़े केवल कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मैं इस गंभीर विषय पर चुप्पी साधना पसंद करुंगा. एक और यूजर ने लिखा...आजकल लड़कियों में कलेश कुछ ज्यादा ही हो रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मैटर ज्यादा ही सीरियस लग रहा है.

Published at : 21 Jan 2026 08:22 PM (IST)
TRENDING Fight Between Girls VIRAL VIDEO
