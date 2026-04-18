IPL देखने आई हसीना पर दिल हार बैठा कैमरामैन, खिलाड़ी भूल लड़की पर करने लगा फोकस, वीडियो वायरल

आईपीएल के मैदान में जहां एक तरफ चौके-छक्कों की बारिश हो रही थी, वहीं स्टैंड्स में बैठी एक खूबसूरत हसीना ने ऐसा जलवा दिखाया कि पूरा स्टेडियम ही नहीं, कैमरा भी उसी पर टिक गया. पारंपरिक सूट में सजी ये लड़की जैसे ही स्टेडियम में बज रहे गाने ‘रंगीला म्हारो ढोलना’ पर रिएक्ट करती है, उसके एक्सप्रेशंस और अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया. कैमरा मैन भी खुद को रोक नहीं पाया और उसे सीधे बड़े स्क्रीन पर दिखा दिया. फिर जो हुआ, वो और भी ज्यादा दिल जीत लेने वाला था.

कैमरा छोड़ बैठा मैच, फोकस गया हसीना पर

वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच के बीच जब गाना बजता है, तो लड़की बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उस पर रिएक्ट करती है. उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने नैचुरल और प्यारे होते हैं कि कैमरा मैन तुरंत उसे कैद कर लेता है. कुछ ही सेकंड में वो पूरे स्टेडियम की नजरों का केंद्र बन जाती है. वीडियो में लड़की को पारंपरिक सूट पहने गाने की धुन पर क्यूट एक्सप्रेशंस करते देखा जा सकता है.

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स्क्रीन पर खुद को देखकर झूम उठी लड़की

जैसे ही लड़की की नजर स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर पड़ती है, वो खुद को देखकर खुशी से झूम उठती है. उसका रिएक्शन इतना जेन्युइन होता है कि आसपास बैठे लोग भी मुस्कुराने लगते हैं. यही पल वीडियो को और भी खास बना देता है. आईपीएल में जहां लोग मैच और खिलाड़ियों को देखने आते हैं वहां इस लड़की ने अपने हुस्न के दम पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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हुस्न का मुरीद हुआ सोशल मीडिया

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जहां यूजर्स लड़की की खूबसूरती और उसके नैचुरल एक्सप्रेशंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं कि “कैमरा मैन भी मैच भूल गया होगा”, तो कुछ कह रहे हैं “आज का असली मोमेंट यही था”. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे आईपीएल का सबसे क्यूट और यादगार पल बताया, जबकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसे जेन्युइन रिएक्शन ही वीडियो को वायरल बना देते हैं.

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