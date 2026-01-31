बिना गैस और इंडेक्शन के बंदे ने प्रेस पर बना डाली चाय, देसी जुगाड़ हुआ वायरल; यूजर्स कर रहे नोबेल की डिमांड
भारत में अब बिना गैस और बिना इंडक्शन के चाय बनाने का ऐसा देसी तरीका सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इस अनोखे जुगाड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
हमारे देश में आए दिन जुगाड़ से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. वहीं इन वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर पसंद भी किया जाता है. इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल] अगर आपके घर में अचानक गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और चाय की तलब जोर मारने लगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत में अब बिना गैस और बिना इंडक्शन के चाय बनाने का ऐसा देसी तरीका सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इस अनोखे जुगाड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे भारत की असल टेक्नोलॉजी बता रहे हैं.
वायरल वीडियो में दिखा देसी दिमाग का कमाल
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @RccShashank1 नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स ऐसा देसी हीटर इस्तेमाल करता नजर आ रहा है, जिसकी मदद से बिना गैस या इंडक्शन चाय बनाई जा रही है. यह जुगाड़ देखकर लोग हैरान भी है और हंस-हंसकर तारीफ भी कर रहे हैं. दरअसल वीडियो में दिखाई देता है कि इस आदमी एक पतीले पर आयरन को ऑन करके उल्टा रखता है. उसके बाद उस आयरन पर एक बड़े कटोरे में दूध डालकर रखता है. फिर वह उस कटोरी में चाय पत्ती और चीनी डालते दिखाई देता है. इस तरह से आदमी आयरन पर ही चाय बनाने का जुगाड़ करके चाय बना देता है. आदमी की इस हरकत के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वहीं इस वीडियो को देखकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी से ज्यादा टेक्नोलॉजिया काम करता है. इसके अलावा इस वीडियो को अब तक हजारो लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.
अगर आपके घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो बिना गैस या इंडक्शन के चाय बनाने की कला का आविष्कार भारत में हो गया है।— Shashank Patel (@RccShashank1) January 30, 2026
हमारे देश में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, अब हमारे यहां टेक्नोलॉजी की जगह टेक्नोलॉजिया काम करता है। 😂 pic.twitter.com/Wbqm1X4Cqy
सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन
यह वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार और तारीफ भरे कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है टेक्नोलॉजी की कमी थोड़ी है हमारे देश में. दूसरे यूजर ने कमेंट किया हमारे यहां कलाकारों की कोई कमी नहीं है. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए. वहीं कई लोगों ने इसे भारत की पहचान बताया. एक कमेंट आया चाय बनाने का देसी हीटर… ये जुगाड़ भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए. एक और यूजर ने कमेंट किया यही तो भारत की असली टेक्नोलॉजी है. इसके अलावा एक यूजर बोला इंडिया के लोगों को जुगाड़ के मामले में कोई नहीं हरा सकता है.
