एपस्टीन फाइल्स के खुलासे ने दुनिया भर में अजीब से हलचल पैदा कर दी है. कई उद्योगपतियों से लेकर नेताओं के नाम सामने आने के बाद से सियासी फेरबदल भी देखने को मिल रहा है. इसका असर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की सियासत में भी नजर आ रहा है. यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कुर्सी गिरने की कगार पर है.

ऐसे में वेस्टमिंस्टर में चर्चा जोरों पर है कि स्टारमर के बाद अगला प्रधानमंत्री यूके का कौन है? हालांकि, सभी का फोकस वहां की गृह सचिव शबाना महमूद पर हो गया है. अगर ऐसा होता है, तो यूके को ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिल जाएगा, जो मुस्लिम समुदाय से आता है. शबाना महमूद को लेबर पार्टी की तरफ से मुख्य दावेदार माना जा रहा है.

आइए जानते हैं, कौन हैं शबाना महमूद?

45 साल की उम्र की दहलीज पर खड़ी शबाना महमूद एक वकील और राजनेता हैं. वह स्टारमर की प्रमुख सहयोगी हैं. उन्हें पार्टी में एक प्रभावशाली वक्ता और दक्षिणपंथी गुट के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में जाना जाता है.

बर्मिंघम में जन्मीं शबाना के माता पिता का नाम जुबैदा और महमूद अहमद है. उनकी जड़ें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर शहर से जुड़ी हैं. 2025 में उन्हें गृह-मंत्रालय में शामिल किया गया था. फिलहाल वह यूके की बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम देखती हैं.

उन्होंने साल 2002 में लिंकन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री हासिल की थी. इसके अगले साल इनस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ के बार वोकेशनल कोर्स किया था. फिर वह प्रोफेशनल तौर पर बैरिस्टर बनीं थीं. 2010 में वह सांसद चुनी गईं.

और कौन-कौन से नेता प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल

शबाना के अलावा प्रधानमंत्री पद की रेस में पूर्व उपप्रधानमंत्री एंजेला रेनर का नाम भी शामिल है. इनके अलावा वेस स्ट्रीटटिंग का नाम है, जो एक स्वास्थ्य सचिव हैं. साथ ही मीडिया से जुड़े हैं. एड मिलिबैंड जो उर्जा सचिव और लेबर पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं. ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में बताए जा रहे हैं.

क्या है एपस्टीन फाइल्स से जुड़ा मामला, क्यों खतरे में स्टारमर की कुर्सी

दरअसल, एपस्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद से स्टारमर का प्रधानमंत्री पद संकट में है. स्टारमर ने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में यूके का राजदूत बनाया था. हाल ही में एपस्टीन फाइल में जेफरी एपस्टीन के साथ मैंडेलसन के रिश्ते उजागर हुए हैं. इसने यूके की सत्तारुढ़ पार्टी के भीतर कोहराम मचा दिया है. वहीं, मामला और गंभीर हो गया है, क्योंकि स्टारमर के सबसे करीबी सहयोगी और चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने भी मैंडेलसन की नियुक्ति की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है.