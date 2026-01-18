जब भी भारत बनाम पाकिस्तान की बात आती है फिर चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का. दोनों ओर के समर्थकों का जोश हमेशा हाई ही रहता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत बनाम पाकिस्तान के अंडर 19 के क्रिकेट मैच में भारतीय बॉलर की पाकिस्तानी बल्लेबाज से ऐसी झड़प हुई कि मैदान मोहल्ला फाइट में बदल गया. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

मैच के दौरान आपस में भिड़े भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला दिखाया गया है. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही भारतीय बॉलर गेंद फेंकता है तो पाकिस्तानी बल्लेबाद रन लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इसी दौरान गेंदबाज और बल्लेबाद आपस में टकरा जाते हैं और इसके बाद शुरू होती है वो लड़ाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी.

View this post on Instagram A post shared by Cricketer Mukhiyaji (@cricketer_mukhiyaji)

पकड़ी एक दूसरे की गिरेबान, वायरल हो रहा एआई वीडियो!

वीडियो में दिखता है कि गेंदबाज और बल्लेबाज एक दूसरे की गिरेबान पकड़ लेते हैं और धक्का मुक्की करने लगते हैं, बाद में बाकी खिलाड़ी और अंपायर आकर मामले को सुलझाते हैं. हालांकि ये पूरा वीडियो एआई जनरेटेड है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बनाया गया है. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: शराब पीकर बाइक पर झूम रहा था शख्स, अचानक सामने आया ट्रक और हो गया खेल- डरा देगा वीडियो

यूजर्स ने भी ले लिए मजे

वीडियो को cricketer_mukhiyaji नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये वीडियो तो एआई से बनाया हुआ है. एक और यूजर ने लिखा...भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बात ही कुछ और है.

यह भी पढ़ें: "कयामत है कयामत" इन हसीनाओं के ठुमके देख दिल हार बैठेंगे आप, यूजर्स बोले, कोई तो रोक लो- वीडियो वायरल