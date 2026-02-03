Video: बिजली के खंभे से चिपक गई लड़की, फरिश्ता बनकर आया शख्स, ऐसे छुड़ाया, सामने आया वीडियो

viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो गजब वायरल हो रहा है. जिसने लोगों के दिलों में इंसानियत की उम्मीद को फिर से जगा दिया है. वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि एक छोटी बच्ची अचानक बिजली के खंबे के पास चली जाती है और बिजली के झटके के चपेट में आ जाती है. यह नजारा देखकर दिल दहला जाएगा. लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति ने अपनी समझदारी से उस बच्ची की जान को बचा लेता है.

यह वीडियो हमें इस बात का याद दिलाती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है. अक्सर हम अपने काम-काज में इतने मशरूफ रहते हैं कि समाज में हो रही छोटी-मोटी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन ऐसे मौके पर जब किसी की जान खतरे में होती है, तो इंसानियत ही सबसे बड़ी भूमिका निभाती है. वीडियो में दिखाई पड़ता है कि यह शख्स किसी जाति, धर्म या सामाजिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि केवल बच्ची की जान बचाने की जरूरत को देखकर मदद करने लगता है.

सही समय पर इंसानियत की जीत- वायरल वीडियो

छोटी बच्ची बिजली के खंबे के झटके में फंसी, समय रहते एक आदमी ने बचाई जान



इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है..जब आप किसी खतरे में पड़े इंसान को बचाते हैं, तो आप जाति या धर्म नहीं देखते, सिर्फ़ एक ज़िंदगी देखते हैं जिसे बचाने की ज़रूरत है !



ऐसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किल समय में… pic.twitter.com/SLx8QgKJvi — Tanu (@ytanu7028) February 2, 2026

इस घटना ने सोशल मीडिया पर यूजर्स को एक बात सोचने पर मजबूर कर दी है, कि आज की बदली हुई दुनिया में जहां लोग सिर्फ अपने फायदे या अपनी पहचान के लिए काम करते हैं, ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में हमारे नाम या पहचान का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि हमारे अच्छे काम और इंसानियत ही मायने रखते हैं. यह शख्स न केवल बहादुर था, बल्कि उसने यह साबित किया कि मुसीबत के समय में सही फैसला और त्वरित कार्रवाई किसी की जान बचा सकती है.

यूजर्स ने इंसानियत और साहस की सराहना की

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने इंसानियत की मिसाल पेश की है. यूजर्स ने इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोग याद दिलाते हैं कि इंसान होना किसी पहचान, धर्म या वर्ग से बड़ा होता है. सलाम है ऐसे जज्बे को. 🙏 वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि बिल्कुल सही! ऐसे मौके दिखाते हैं कि इंसानियत और साहस ही असली धर्म हैं. नाम या पहचान मायने नहीं रखते, केवल अच्छे कर्म ही याद रहते हैं.