Video: खतरनाक शिकार! नाले के अंदर मेंढक को खाने दौड़ा किंग कोबरा, वीडियो देख निकल जाएगी हवा!

Snake-Frog Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि एक ढाई से तीन मीटर लंबा सांप नाले के किनारे मौजूद मेंढक को निगल रहा है.

यह नजारा अचानक कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद यह घटना सोशल मीडिया पर गजब वायरल हुई है; इसे हजारों बार देखा और शेयर किया गया है. चैंकाने वाली बात तो यह है कि लोग इतने बड़े सांप को जंगलों में ही देखते हैं, लेकिन नाले में इस तरह का नजारा सामने आना लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन गया है.

नाले में दिखा सांप का खौफनाक नज़ारा

इस रील को देख कर वो लोग कैमरा मेन को गाली दे रहे हैं जो सुबह सुबह आधा किलो मुर्गा डकार के बैठे हैं

प्रकृति ने सब का भोजन निर्धारित किया है सांप मेंढक नही खाएगा तो क्या घास खाएगा pic.twitter.com/qQS8gJexWO — SHANKAR LAL SHARMA (@sk_sharma21) January 19, 2026

वीडियो में नाले में एक सांप दिखाई देता है, जो बिना किसी डर के मेंढक को पकड़कर उलट-पलट कर खा रहा है. आसपास आदमी मौजूद होने के बावजूद सांप की निडरता और शिकार की हिंसा ने वीडियो देखने वाले के रौंगटे खड़े कर दिए हैं. सच में यह नजारा बेहद खौफनाक होने के साथ-साथ रोमांचक भी है.

सोशल मीडिया पर मजेदार और तीखी प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के कमेंट्स की सैलाब आ गई है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि इस रील को देखकर लोग कैमरा कैमरामैन को गाली दे रहे हैं, जो सुबह-सुबह आधा किलो मुर्गा डकार कर बैठे हैं. इस कमेंट को पढ़कर कई यूजर्स ने हंसने वाले इमोजी 😂😂 के साथ प्रतिक्रिया दी.

वहीं कई यूजर्स ने लिखा, प्रकृति ने सबका भोजन निर्धारित किया है, सांप मेंढक नहीं खाएगा तो क्या घास खाएगा? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, पहली बार ऐसा देखा, डर लग रहा है. कुछ लोगों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर इस तरह के सांप रिहायशी इलाकों या नालों के पास नजर आने लगे हैं, तो यह लोगों की सुरक्षा के लिए जानलेवा साबित भी हो सकता है.