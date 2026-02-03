Video: लखनऊ में मौत का तांडव! लड़की को जबड़े में दबाकर घसीटती रही खूंखार गाय, देखें वीडियो

Cow Attack Viral Video: उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के चौपटिया कॉलोनी से एक बेहद डरावना और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गाय ने अचानक एक छोटी बच्ची पर हमला कर दिया. इस पूरी घटना का CCTV फुटेज अब इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप रही है.

वायरल वीडियो में दिखाई पड़ता है कि एक गाय तेज रफ्तार से बच्ची को दौड़ाते हुए लेकर आती है. थोड़ी देर बाद बच्ची डर के मारे कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही जमीन पर गिर जाती है. इसके बाद का जो नजारा है, वह बेहद ही भयानक है. गाय बेरहमी से बच्ची को कुचलने और मारने लगती है. गाय का रवैया इतना आक्रामक और खूंखार नजर आता है कि वहां मौजूद लोग भी पल भर के लिए घबरा जाते हैं.

बच्ची के बाल मुंह में दबाकर घसीटती रही गाय

📍Lucknow, Uttar Pradesh

Shocking CCTV footage has surfaced from Chaupatiya Colony, where a cow knocked down and trampled a young girl. Locals rushed in and managed to rescue the child in time. The incident has sparked concern among residents.pic.twitter.com/gsIc6mlIQF — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) February 2, 2026

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि गाय बच्ची के बाल अपने मुंह में पकड़ लेती है और उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले जाती है. बच्ची की चीख-पुकार और बेबसी को देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी. वीडियो देखकर ऐसा लगता है मानो पल भर के लिए सांस ही रुक गई हो.

स्थानीय लोगों ने दिखाई बहादुरी

घटना के दौरान वहां मौजूद लोग बच्ची को बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन गाय इतनी ज्यादा खौफनाक नजर आ रही होती है कि किसी को भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती. इसके बाद लोगों ने पत्थर उठाकर गाय को भगाने की कोशिश शुरू की. लगातार पत्थर मारने के बाद आखिरकार गाय पीछे हटती है और वहां से भाग जाती है.

घटना पर यूजर्स की भावुक प्रतिक्रियाएं

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, रब न करे ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे, जैसा इस लड़की के साथ हुआ. वहीं एक अन्य यूजर ने मासूम की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए लिखा, उम्मीद है बच्ची सुरक्षित हो, यह वाकई बेहद डरावना रहा होगा.