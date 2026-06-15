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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तान में हिंदुओं की अमीरी देख नहीं होगा यकीन, पड़ोसी मुल्क से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो

पाकिस्तान में हिंदुओं की अमीरी देख नहीं होगा यकीन, पड़ोसी मुल्क से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो

Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान का एक हिंदू यूट्यूबर पाकिस्तान के हिंदू मोहल्ले में बाइक लेकर घूमता दिखाई दे रहा है

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 15 Jun 2026 05:07 PM (IST)
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आमतौर पर पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि वहां हिंदु सुरक्षित नहीं हैं. वहां अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है. लेकिन इस बार जो वीडियो पड़ोसी देश से सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है. जी हां, वीडियो में पाकिस्तान के हिंदुओं की अमीरी और उन लोगों का मोहल्ला दिखाया गया है जिसे देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हिस्सा पाकिस्तान में है.

पाकिस्तान के हिंदुओं के घर देख लोग हैरान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान का एक हिंदू यूट्यूबर पाकिस्तान के हिंदू मोहल्ले में बाइक लेकर घूमता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की वजह है वहां के हिंदुओं की स्थिति दिखाना और लोगों को ये बताना कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय कैसे रहता है और कितना कमाता है. वीडियो में जो नजारा दिख रहा है वो किसी भी एंगल से पाकिस्तान का नहीं लग रहा है लेकिन सच्चाई यही है कि ये नजारा पाकिस्तान के हिंदू मोहल्ले का है और वहां रहने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं.

बड़ा मंदिर और आलीशान दुकानें आई नजर

वीडियो में हिंदुओं के मोहल्ले में उन लोगों के मकान दिखाए गए हैं जहां लगभग हर घर में एसी लगा हुआ है. इसके अलावा मोहल्ले के बाजार में भी हिंदुओं की आलीशान दुकाने हैं जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है. मोहल्ले में एक बड़ा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसके आगे गाय घूमती दिखाई दे रही है और मोहल्ले का रिहायशी माहौल एक दम शांत है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स भी हुए हैरान

वीडियो को कैलाश माझीराणा नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जो कि एक पाकिस्तानी हिंदू का फेसबुक अकाउंट बताया जा रहा है. वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चलो कुछ तो अच्छा आया पाकिस्तान से. एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान की गरीबी के हिसाब से ये घर अच्छे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान में मंदिर देखकर अच्छा लगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 05:07 PM (IST)
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Hindu In Pakistan TRENDING VIRAL VIDEO
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