पाकिस्तान में हिंदुओं की अमीरी देख नहीं होगा यकीन, पड़ोसी मुल्क से सामने आया हैरान कर देने वाला वीडियो
Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान का एक हिंदू यूट्यूबर पाकिस्तान के हिंदू मोहल्ले में बाइक लेकर घूमता दिखाई दे रहा है
आमतौर पर पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि वहां हिंदु सुरक्षित नहीं हैं. वहां अल्पसंख्यकों को दबाया जाता है और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है. लेकिन इस बार जो वीडियो पड़ोसी देश से सामने आया है उसने सभी को हैरान कर दिया है. जी हां, वीडियो में पाकिस्तान के हिंदुओं की अमीरी और उन लोगों का मोहल्ला दिखाया गया है जिसे देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हिस्सा पाकिस्तान में है.
पाकिस्तान के हिंदुओं के घर देख लोग हैरान
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान का एक हिंदू यूट्यूबर पाकिस्तान के हिंदू मोहल्ले में बाइक लेकर घूमता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे की वजह है वहां के हिंदुओं की स्थिति दिखाना और लोगों को ये बताना कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय कैसे रहता है और कितना कमाता है. वीडियो में जो नजारा दिख रहा है वो किसी भी एंगल से पाकिस्तान का नहीं लग रहा है लेकिन सच्चाई यही है कि ये नजारा पाकिस्तान के हिंदू मोहल्ले का है और वहां रहने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं.
बड़ा मंदिर और आलीशान दुकानें आई नजर
वीडियो में हिंदुओं के मोहल्ले में उन लोगों के मकान दिखाए गए हैं जहां लगभग हर घर में एसी लगा हुआ है. इसके अलावा मोहल्ले के बाजार में भी हिंदुओं की आलीशान दुकाने हैं जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है. मोहल्ले में एक बड़ा सा मंदिर भी बना हुआ है जिसके आगे गाय घूमती दिखाई दे रही है और मोहल्ले का रिहायशी माहौल एक दम शांत है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
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यूजर्स भी हुए हैरान
वीडियो को कैलाश माझीराणा नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जो कि एक पाकिस्तानी हिंदू का फेसबुक अकाउंट बताया जा रहा है. वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...चलो कुछ तो अच्छा आया पाकिस्तान से. एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान की गरीबी के हिसाब से ये घर अच्छे हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाकिस्तान में मंदिर देखकर अच्छा लगा.
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