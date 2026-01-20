Video: MP के झाबुआ मेले में बड़ा हादसा, चलते-चलते गिरा झूला, चपेट में आए कई बच्चे, मची चीख पुकार
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक मेले के दौरान झूला गिरने से 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स लापरवाही बताते हुए गुस्सा जता रहे हैं.
Deadly Swing Accident: सोशल मीडिया पर कब कौन सी चीज वायरल हो जाए, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है. कई बार लोगों के फनी वीडियो वायरल होते हैं. तो कई बार रौंगटे खड़ा करने वाला. वहीं फिलहाल सोशल मीडिया पर एक दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आयोजित एक स्थानीय मेले के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां लगे झूले के अचानक गिर जाने से करीब दो दर्जन बच्चे घायल हो गए.
चश्मदीदों के मुताबिक झूला पूरी रफ्तार में था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे आ जमीन पर गिर पड़ा. हादसे के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया. जहां 15 बच्चों को भर्ती कराया गया है. इनमें से 7 से 8 बच्चों की हालत अभी बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है.
सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल
🚨 Jhabua, Madhya Pradesh: A swing ride collapsed at a local fair, leaving around two dozen children injured.— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) January 19, 2026
15 kids have been admitted to the district hospital, and 7–8 are said to be in critical condition.
SP & SDM reached the hospital. pic.twitter.com/EqizlaaaGa
इस हादसे ने एक बार फिर मेलों और मनोरंजन के साधनों में सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मनोरंजन के लिए झूले और अन्य राइड्स बिना किसी ठोस सुरक्षा के चलाए जाते हैं. इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि न तो उपकरणों की जांच की जाती है और न ही आपातकालीन इंतजाम देखने को मिलते हैं.
सोशल मीडिया पर गुस्सा और डर
यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने इसे महज हादसा मानने से इनकार किया है. एक यूजर ने लिखा, यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं, बल्कि आपराधिक लापरवाही है.
एक अन्य यूजर ने नाराजगी जताते हुए कहा, भारत में किसी भी तरह का एडवेंचर मत करो, यहां कोई सेफ्टी चेक नहीं होता, सब भगवान भरोसे चलता है. जबकि वहीं एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, एक नया डर खुल गया है. अब लगता है कि जीवन में, मैं कभी झूला भी नहीं झूल पाउंगा.
