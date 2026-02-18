हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: फरिश्ता बनकर आया अजनबी! सीढ़ियों से गिरती बच्ची को शख्स ने हवा में लपका, देखें वीडियो

Video: फरिश्ता बनकर आया अजनबी! सीढ़ियों से गिरती बच्ची को शख्स ने हवा में लपका, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सीढ़ियों से गिरती एक बच्ची को एक सतर्क व्यक्ति ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत पकड़ लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और उसकी जान बच गई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 18 Feb 2026 05:45 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कुछ पल के लिए किसी की भी सांस थम जाए. वीडियो में एक छोटी बच्ची सीढ़ियां चढ़ते हुए नजर आती है. सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीढ़ी के किनारे लगे स्टील की रेलिंग के बीच बने गैप से नीचे की ओर गिर जाती है.

यह दृश्य इतना खौफनाक है कि किसी को उसे संभालने का मौका ही नहीं मिलता. लेकिन कहते हैं ना, जब हादसा बड़ा होता है तो कोई न कोई फरिश्ता भी सामने आ ही जाता है. इतनी ऊंचाई से गिरना किसी भी बच्चे के लिए गंभीर चोट या बड़े हादसे का कारण बन सकता था. लेकिन तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया. जैसे ही उसने ऊपर से बच्चे को गिरते देखा, उसने बिना एक पल गंवाए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बच्चे को अपनी गोद में थाम लिया. उसकी फुर्ती और हिम्मत ने एक बड़े हादसे को टाल दिया.

चंद सेकंड में बदली किस्मत

वीडियो में साफ दिखता है कि पूरा घटनाक्रम कुछ ही सेकंड में हुआ. अगर वह व्यक्ति वहां मौजूद न होता या जरा सी भी देर कर देता, तो परिणाम बेहद दर्दनाक हो सकता था. उसकी सतर्कता और साहस ने एक मासूम की जान बचा ली.

इंसानियत ही सबसे बड़ा रक्षक

इस वीडियो को देखकर लोग भावुक हो गए. एक यूजर ने लिखा, “भगवान खुद तो हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने ऐसे जांबाज इंसान बनाए हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों का हाथ थाम लेते हैं. यह वीडियो हमें सिखाता है कि हम सबको एक-दूसरे का रक्षक बनने की कोशिश करनी चाहिए.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “यह सच है कि जब इंसानियत पर कोई भारी संकट आता है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में एक ‘रक्षक’ को हमारे बीच भेज ही देता है.”

Published at : 18 Feb 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Trending News Child Rescue VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: फरिश्ता बनकर आया अजनबी! सीढ़ियों से गिरती बच्ची को शख्स ने हवा में लपका, देखें वीडियो
Video: फरिश्ता बनकर आया अजनबी! सीढ़ियों से गिरती बच्ची को शख्स ने हवा में लपका, देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
काश! रफ्तार कम होती, रोड क्रॉस करती लड़की को तेज रफ्तार बाइक ने कुचला, मौके पर मौत
काश! रफ्तार कम होती, रोड क्रॉस करती लड़की को तेज रफ्तार बाइक ने कुचला, मौके पर मौत
ट्रेंडिंग
Video: निशाना ऐसा कि अर्जुन भी दंग रह जाए! अखबार फेंकने वाले लड़के को लोगों ने बताया 'शार्पशूटर'
Video: निशाना ऐसा कि अर्जुन भी दंग रह जाए! अखबार फेंकने वाले लड़के को लोगों ने बताया 'शार्पशूटर'
ट्रेंडिंग
शादी में खर्च किए 8.5 करोड़, लाखों रुपए हवा में उड़ाए? तरनतारन के वायरल वीडियो का खुला राज
शादी में खर्च किए 8.5 करोड़, लाखों रुपए हवा में उड़ाए? तरनतारन के वायरल वीडियो का खुला राज
Advertisement

वीडियोज

Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
टी20 वर्ल्ड कप के बीच ICC रैंकिंग में टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल, देखें किस नंबर पर कौनसा दिग्गज
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget