‘हट जा ताऊ’ पर ताऊ ने उड़ाया गर्दा! ताई की याद में किया जबरदस्त डांस, देखते रह गए गांव वाले

गांव की रात, तेज बजता डीजे, चारों तरफ झूमती भीड़ और बीच में खड़ा एक सादा सा ताऊ… जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि अगले ही पल वो पूरा माहौल अपने नाम कर देगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो कुछ ऐसा ही है, जहां पहले तो ताऊ बड़े आराम से खड़े रहते हैं, जैसे उन्हें डांस से कोई लेना-देना ही नहीं. लेकिन जैसे ही ‘हट जा ताऊ’ गाने की बीट तेज होती है, ताऊ के अंदर जैसे छुपा हुआ डांसर जाग जाता है. ऐसा लगता है जैसे अचानक उन्हें अपनी जवानी या फिर ताई की याद आ गई हो. फिर जो हुआ, उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया.

ताऊ ने पहले किया मना, फिर मचा दिया धमाल

वीडियो में दिखता है कि गांव के कुछ लड़के ताऊ को डांस के लिए बुलाते हैं, लेकिन ताऊ पहले थोड़ा झिझकते हैं और मना कर देते हैं. लेकिन जैसे ही गाना अपनी रफ्तार पकड़ता है, ताऊ खुद को रोक नहीं पाते. वो धीरे-धीरे स्टेप्स लेने शुरू करते हैं और देखते ही देखते पूरा माहौल अपने नाम कर लेते हैं. ताऊ के एक्सप्रेशन, हाथों की मूवमेंट और एनर्जी देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं.

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ऐसा लगा जैसे ताई की याद आ गई हो!

डांस के दौरान ताऊ का अंदाज इतना दिलचस्प होता है कि लोग मजाक में कह रहे हैं “लगता है ताऊ को ताई की याद आ गई.” उनके चेहरे के हाव-भाव और पूरे जोश के साथ किया गया डांस किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. हर बीट पर ताऊ का कॉन्फिडेंस और स्टाइल बढ़ता जाता है और भीड़ उनके हर मूव पर झूमने लगती है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “ताऊ ने तो आज युवाओं को भी पीछे छोड़ दिया,” वहीं दूसरे ने कहा, “ये डांस नहीं, ताऊ का कमबैक है.” कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, “ताई अगर ये देख ले तो फिर अगला डांस साथ में होगा.” कुल मिलाकर ताऊ का ये देसी स्वैग लोगों के दिलों में उतर गया है और हर कोई इस वीडियो को बार-बार देखकर हंस रहा है.

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